Bărbat din Ciugud, REȚINUT: A încălcat un ordin de protecție provizoriu după ce s-a apropiat de tatăl său. Este cercetat
Bărbat din Ciugud, REȚINUT: A încălcat un ordin de protecție provizoriu după ce s-a apropiat de tatăl său. Este cercetat de oamenii legii
Un bărbat de 46 de ani din localitatea Ciugud a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos, fiind cercetat pentru încălcarea unui ordin de protecție provizoriu, după ce ar fi fost depistat la domiciliu, deși avea interdicția de a se apropia de tatăl său, în vârstă de 73 de ani.
Citește și: SCANDAL în parcarea unui centru comercial din Alba Iulia: Un bărbat, REȚINUT după ce ar fi agresat un vârstnic
Conform IPJ Alba, la data de 16 ianuarie 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din localitatea Ciugud, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea ordinului de protecție provizoriu.
Din cercetări a reieșit că bărbatul de 46 de ani a încălcat ordinul de protecție provizoriu, fiind depistat de către polițiști la adresa de domiciliu, încălcând astfel măsura de a nu se apropia la mai puțin de 100 de metri de tatăl său, în vârstă de 73 de ani.
În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurile dispuse prin ordinul de protecție provizoriu.
