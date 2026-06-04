Peste 400 de elevi din Alba Iulia, implicați în proiectul „EU Generation – Tinerii care dau voce Europei”. Ateliere, jocuri educaționale și peer to peer în școlile partenere
Peste 400 de elevi din Alba Iulia, implicați în proiectul „EU Generation – Tinerii care dau voce Europei”. Ateliere, jocuri educaționale și peer to peer în școlile partenere
Cu zâmbete, aprecieri și mulțumiri s-a încheiat proiectul prin care valorile, beneficiile și rezultatele Uniunii Europene, în contextul Zilei Europei, au ajuns la peste 400 de elevi din Alba Iulia. Proiectul „EU Generation – Tinerii care dau voce Europei” s-a încheiat printr-un eveniment festiv la Alba Iulia.
Proiectul educațional „EU Generation – Tinerii care dau voce Europei”, derulat în perioada 04–15 mai 2026 în cadrul programului Alba Iulia – Capitala Tineretului din România 2026, a ajuns la final printr-o festivitate organizată în Aula Mică a Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în data de 28 mai 2026.
Inițiativa, coordonată de ADR Centru prin Europe Direct Regiunea Centru, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Alba, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia și unități de învățământ din municipiu, a avut ca scop promovarea valorilor europene, a educației civice și a participării democratice în rândul tinerilor.
În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele activităților desfășurate de echipele de Ambasadori UE, formate din elevi 37 liceeni și 11 studenți voluntari. Aceștia au lucrat în echipe mixte, au pregătit informațiile și materialele pentru jocuri, și-au stabilit rolurile în echipă, iar apoi au susținut 15 lecții despre Uniunea Europeană Europa, prin ateliere de lucru cu colegii lor mai mici și jocuri educaționale. Pe parcursul fiecărei ore în care ambasadorii liceeni și studenți au fost ”profesori”, dialogul și activitățile interactive au dus la înțelegerea instituțiilor europene, a drepturilor cetățenilor și a mecanismelor democratice ale Uniunii Europene.
Proiectul a reunit la final peste 450 de elevi și studenți, profesori, dintre care cel puțin 48 de tineri au fost Ambasadori UE, facilitând activități de tip peer to peer în școlile partenere.
În cadrul festivității au fost prezentate imagini din activitățile desfășurate de fiecare echipă, cu accent pe materialele și metodele utilizate de Ambasadori, ilustrând modul în care tinerii au înțeles și au transmis mai departe valorile europene.
Toți ambasadorii au primit din partea Europe Direct Regiunea Centru și ADR Centru seturi de materiale promoționale și diplome pe categoriile premiate, cei mici au primit materiale informative și promoționale de la ED Regiunea Centru și Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, iar Primăria Municipiului a acordat certificate de voluntariat pentru toți participanții. Evenimentul a inclus și concluziile echipelor de Ambasadori UE, precum și direcții de continuare a colaborării interinstituționale.
Proiectul a fost înscris în European Youth Week 2026, oferindu-i o dimensiune europeană și vizibilitate internațională, consolidând rolul Alba Iuliei ca spațiu al dialogului civic și al implicării tinerilor.
Organizatorii adresează mulțumiri instituțiilor partenere, profesorilor, bibliotecarilor, studenților voluntari și elevilor implicați, subliniind importanța formării unei generații informate, responsabile și conectate la valorile europene.
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