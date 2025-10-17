Bărbat din Baia de Arieș, REȚINUT de polițiști: Și-a contactat vecina, deși avea interdicție clară prin ordin de protecție

Polițiștii din Baia de Arieș l-au reținut pentru 24 de ore pe un bărbat de 28 de ani, după ce ar fi încălcat ordinul de protecție emis pe numele său. În cursul zilei de 16 octombrie 2025, acesta ar fi contactat-o pe vecina sa de 44 de ani, deși Judecătoria Câmpeni îi interzisese orice contact pentru următoarele două luni. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a faptei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 octombrie 2025, polițiștii din orașul Baia de Arieș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din orașul Baia de Arieș, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 16 octombrie 2025, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis la data de 9 octombrie 2025, de către Judecătoria Câmpeni, pe o perioadă de 2 luni, și ar fi contactat-o pe vecina sa, în vârstă de 44 de ani, fiindu-i interzis orice contact cu aceasta.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

