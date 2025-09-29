S-a certat cu soția și a distrus mașina socrului: Bărbat de 24 de ani, din Alba Iulia, cu ordin de protecție și cercetat de polițiști
S-a certat cu soția și a distrus mașina socrului: Bărbat de 24 de ani, din Alba Iulia, cu ordin de protecție și cercetat de polițiști
Un bărbat de 24 de ani s-a certat cu soția și a distrus mașina socrului. S-a ales cu ordin de protecție și este cercetat de polițiști.
Potrivit IPJ Alba, la data de 28 septembrie 2025, în jurul orei 18.00, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din municipiu, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni de distrugere.
Din primele verificări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 28 septembrie 2025, ginerele bărbatului, în vârstă de 24 de ani, din municipiu, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu cu soția sa, în vârstă de 25 de ani, ar fi distrus parbrizul și geamul lateral stânga spate ale unui autoturism care aparține bărbatului de 53 de ani.
În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, s-a constatat faptul că există risc iminent asupra femeii de 25 de ani, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, pe numele bărbatului de 24 de ani.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Zeci de cupluri din Alba Iulia, celebrate la Nunta de Aur 2025. Primarul Gabriel Pleșa: „A fost o sărbătoare a comunității noastre, care știe să-și cinstească seniorii”
Comunitatea din Alba Iulia și-a cinstit seniorii la Nunta de Aur 2025: Primarul Gabriel Pleșa: „A fost o sărbătoare a comunității noastre, care știe să-și cinstească seniorii” Zeci de cupluri din Alba Iulia au fost sărbătorite la „Nunta de Aur 2025”, eveniment dedicat celor care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Atmosfera a fost […]
ITM Alba: Trei persoane depistate muncind „la negru” și amenzi de 74.500 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 22 – 26 septembrie 2025
ITM Alba: Trei persoane depistate muncind „la negru” și amenzi de 74.500 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 22 – 26 septembrie 2025 Inspectorii ITM Alba au depistat trei persoane fără forme legale de angajare, în urma controalelor din perioada 22-26 septembrie 2025. Au fost aplicate amenzi în valoare de 74.500 de […]
ACCIDENT rutier la ieșirea din Câmpeni! Două autoturisme au fost implicate. Pompierii intervin de urgență
ACCIDENT rutier în Câmpeni între două mașini! Pompierii intervin de urgență Un accident rutier a avut loc în zona Câmpeni, astăzi, 29 septembrie, în jurul orei 12:00, între două autoturisme. Evenimentul rutier a avut loc la ieșirea din orașul Câmpeni spre Abrud. Un echipaj de prim ajutor intervine de urgență. Potrivit ISU Alba, secția de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
29 septembrie – 2 octombrie 2025 | Toamnă cu episoade de… iarnă, la munte, în România: Informare meteo de vreme rece, ploi și ninsori
Toamnă cu episoade de… iarnă, la munte, în România: Informare meteo de vreme rece, ploi și ninsori Săptămâna începută luni,...
DSVSA Alba: 29 septembrie – Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Măsuri și cerințe importante, care contribuie la diminuarea risipei
DSVSA Alba: 29 septembrie – Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Măsuri și cerințe importante, care contribuie la diminuarea...
Știrea Zilei
VIDEO | Nicușor Dan participă la Blaj la funeraliile Preafericitului Părinte Lucian Mureșan. Mesajul transmis de Președintele României
Nicușor Dan, prezent la Blaj, la funeraliile Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan. Mesajul transmis de Președintele României Nicușor Dan, Președintele...
VIDEO | Peste 6.100 de studenți la startul unui nou an academic la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Investiții majore în campusul universitar
Peste 6.100 de studenți la startul unui nou an academic la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Investiții majore...
Curier Județean
FOTO | Zeci de cupluri din Alba Iulia, celebrate la Nunta de Aur 2025. Primarul Gabriel Pleșa: „A fost o sărbătoare a comunității noastre, care știe să-și cinstească seniorii”
Comunitatea din Alba Iulia și-a cinstit seniorii la Nunta de Aur 2025: Primarul Gabriel Pleșa: „A fost o sărbătoare a...
ITM Alba: Trei persoane depistate muncind „la negru” și amenzi de 74.500 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 22 – 26 septembrie 2025
ITM Alba: Trei persoane depistate muncind „la negru” și amenzi de 74.500 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în...
Politică Administrație
30 septembrie | Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public” – stații de reîncărcare vehicule electrice, pe ordinea de zi
Anunț privind convocarea în ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș în data de 30 septembrie Ședința publică...
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii. Bolile cardiovasculare, cauza principala de deces si dizabilitate la nivel mondial
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii Din 2000, la 29 septembrie este marcată anual, Ziua mondială a inimii, la iniţiativa...
29 septembrie: Vara Târzie sau Vara lui Mioi: Tradițiile și obiceiurile conform credinței populare
29 septembrie: Vara Târzie sau Vara lui Mioi: Tradițiile și obiceiurile conform credinței populare Conform credinței populare, pe data de...