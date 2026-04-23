Bărbat din Alba, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier, adus în țară din Germania. Va sta după gratii 2 ani și 6 luni
Bărbat din Alba, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier, adus în țară din Germania. Va sta după gratii 2 ani și 6 luni
Un bărbat de 52 de ani, din Alba, urmărit internațional pentru infracțiuni la regimul rutier, a fost adus în țară de polițiști, în 22 aprilie 2026, din Germania, pe numele său fiind emis un mandat de executare a unei pedepse de 2 ani și 6 luni de închisoare.
Potrivit Poliția Română, la data de 22 aprilie 2026, Poliția Română a adus în țară 4 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau mandate de arestare preventivă.
Astfel, polițiștii au adus în țară un bărbat, de 52 de ani, din Alba, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Germania, având emis de către Judecătoria Alba, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani și 6 luni.
De asemenea, a fost adus un tânăr, de 22 de ani, din Mureș, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost adus din Franța, având emis, pe numele său, de către Judecătoria Târnăveni, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani.
Totodată, a fost adus în țară un bărbat, de 45 de ani, din Giurgiu, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Acesta a fost adus din Spania, având emis de către Judecătoria Giurgiu, pe numele său, un mandat de arestare preventivă.
De asemenea, a fost adus în țară un bărbat, de 34 de ani, din Ucraina, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Cehia, având emis de către Judecătoria Ineu, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani și 3 luni.
Persoanele în cauză au fost introduse în unități de detenție, în vederea executării mandatelor
Bărbat din Alba, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier, adus în țară din Germania. Va sta după gratii 2 ani și 6 luni
Bărbat din Alba, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier, adus în țară din Germania. Va sta după...
