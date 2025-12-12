Bărbat din Alba Iulia, reținut după ce bătut un albaiulian în Sântimbru: Persoana rănită are nevoie de săptămâni de îngrijire medicală

Un bărbat de 31 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiștii din Galda de Jos după ce ar fi agresat un bărbat de 45 de ani, tot din Alba Iulia, provocându-i răni ce necesită până la două săptămâni de îngrijiri medicale.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 decembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 10 decembrie 2025, bărbatul, în timp ce se afla pe raza localității Sântimbru, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din municipiul Alba Iulia, provocându-i leziuni corporale pentru a căror vindecare ar fi necesare 12-14 zile de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate.

