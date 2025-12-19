Bărbat din Alba, actor într-un caz de corupție ca-n filme: Fost angajat al centrului logistic Kaufland Turda, condamnat pentru luare de mită. O parte din șpagă a ajuns la destinatar… cu elicopterul
Bărbat din Alba, actor într-un caz de corupție ca-n filme: Fost angajat al centrului logistic Kaufland Turda, condamnat pentru luare de mită. O parte din șpagă a ajuns la destinatar… cu elicopterul
Un caz de corupție, desprins parcă dintr-un scenariu de film, a fost tranșat de magistrații Tribunalului Alba: un bărbat din Ocna Mureș, fost angajat al centrului logistic Kaufland Turda, a fost condamnat pentru luare de mită, după ce a acceptat bani de la un afacerist din Bihor pentru a închide ochii la marfă neconformă. O parte din șpagă a ajuns la destinatar… cu elicopterul.
Un dosar penal cu detalii greu de imaginat chiar și pentru România anilor recenți a fost finalizat. Bărbatul, controlor calitate legume-fructe, a fost condamnat pentru luare de mită, după ce a primit bani de la un afacerist din Bihor pentru a accepta marfă neconformă. O parte din șpagă a fost livrată cu elicopterul.
Cazul scoate la iveală nu doar corupția la nivelul recepției de marfă din marile lanțuri de retail, ci și legături directe cu un personaj-cheie din dosare de corupție care au zguduit Poliția Română și industria de retail.
Cum funcționa mecanismul: marfă slabă, acceptată „la ordin”
Potrivit procurorilor din Bihor, inculpatul era angajat, în fapt, ca responsabil cu controlul calității legumelor și fructelor la centrul logistic Kaufland Turda. În această calitate, el avea atribuții directe în recepția mărfii livrate de furnizori și putea decide dacă produsele sunt acceptate sau respinse.
Între 1 aprilie și 7 octombrie 2024, acesta a primit bani de la Dumitru Gal, administratorul unei firme din Beiuș care livra fructe de pădure, pentru a accepta paleți de marfă chiar și atunci când produsele prezentau neconformități clare față de standardele impuse de retailer.
Șpagă în bani, transferuri și întâlniri „față în față”
Procurorii au stabilit că mita a fost remisă în mai multe tranșe: două transferuri bancare, și ale două remiteri directe, în cadrul unor întâlniri personale.
Valoarea totală a mitei a fost de 42.830 de lei. Una dintre tranșe a atras atenția anchetatorilor prin modul spectaculos de livrare: banii au fost aduși la Ocna Mureș cu elicopterul, chiar de către afacerist.Ghid turistic Ocna
Interceptările și discuțiile dintre cei doi au arătat că relația era una constantă și orientată exclusiv spre obținerea unui avantaj economic: acceptarea mărfii indiferent de calitate.
Cine este Dumitru Gal, afaceristul din spatele mitei aduse cu elicopterul
Numele lui Dumitru Gal este deja cunoscut anchetatorilor. Acesta este președintele uneia dintre cele mai mari cooperative agricole din Bihor și un personaj central în mai multe dosare de dare de mită instrumentate de Direcția Generală Anticorupție.
Într-un alt dosar exploziv, Gal este acuzat că ar fi oferit aproximativ 150.000 de lei mită unor angajați din marile lanțuri de retail – Lidl, Carrefour, Profi, Auchan, Mega Image sau Selgros – pentru a facilita recepția unor produse neconforme.
Ancheta DGA a vizat inclusiv percheziții la firmele sale, iar în dosar apar 14 persoane, dintre care 9 suspecți și 5 inculpați.
Legătura cu dosarul care a zguduit Poliția Română
Dumitru Gal a mai fost inculpat într-un dosar care a scos la iveală tentative de mușamalizare a unui caz de viol, în care era implicat un om de afaceri brazilian, Antonio Faccin. În acel caz, o polițistă din Beiuș, Narcisa Pașca, ar fi cerut bani pentru a interveni în favoarea inculpatului.
Interceptările au arătat că Gal a oferit sume de bani, cadouri și promisiuni de vacanțe pentru a influența cursul anchetei. Polițista a fost trimisă în judecată pentru luare de mită, favorizarea făptuitorului și divulgarea de informații secrete.
Condamnare cu suspendare și interdicții profesionale
În dosarul de la Alba, fostul angajat Kaufland a ales să recunoască integral faptele și a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției. Tribunalul Alba a admis acordul și a dispus:
– 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare;
– interzicerea exercitării profesiei de controlor calitate legume-fructe pe o perioadă de doi ani;
– sechestru asigurător pe bunurile mobile și imobile;
– recuperarea integrală a sumei de 42.830 de lei, deja transferată voluntar într-un cont deschis de anchetatori.
Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
