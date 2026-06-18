Bărbat din Aiudul de Sus, cu mandat de executare, reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: Pentru ce faptă oribilă va sta după gratii 4 ani

Polițiștii din Aiud au pus în executare un mandat de arestare emis pe numele unui bărbat de 45 de ani, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 iunie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au pus în aplicare mandatul de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 17 iunie 2026, de către Judecătoria Aiud, împotriva unui bărbat, în vârstă de 45 de ani, din localitatea Aiudul de Sus.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor în formă continuată și rele tratamente aplicate minorului.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

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