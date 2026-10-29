Curier Județean

Tânăr de 22 de ani, din Hunedoara, prins de polițiști la volan în Albac, fără a deține permis de conducere

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Tânăr de 22 de ani, din Hunedoara, prins de polițiști la volan în Albac, fără a deține permis de conducere

Un tânăr de 22 de ani, din localitatea Densuș, județul Hunedoara, este cercetat de polițiștii din Alba după ce a condus pe raza localității Albac fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

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Conform IPJ Alba, la data de 28 octombrie 2026, în jurul orei 20.05, polițiștii din orașul Câmpeni au oprit, pentru control, pe raza localității Albac, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 22 de ani, din localitatea Densuș, județul Hunedoara.

Verificările au relevat faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

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