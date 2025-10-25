Bărbat de 46 de ani urmărit internațional, cu mandat de detenție pentru furt calificat emis de Judecătoria Alba Iulia, adus în țară din Marea Britanie
În perioada 23-24 octombrie 2025, Poliția Română a adus în țară 4 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau mandate de arestare preventivă.
Una dintre acestea avea emisă pe numele său un mandat de detenție emis de Judecătoria Alba Iulia.
Potrivit Poliției Române, la data de 23 octombrie 2025, polițiștii au adus în țară un bărbat, de 46 de ani, din Tulcea, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
Acesta a fost adus din Marea Britanie, având emis pe numele său, de către Judecătoria Alba Iulia, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani și 7 luni.
Persoana în cauză a fost introdusă într-o unitate de detenție, în vederea executării mandatului.
