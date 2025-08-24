Bărbat de 37 de ani din Aiud REȚINUT pentru acte de violență: A amenințat și agresat alți doi localnici pe fondul consumului de alcool

Bărbat de 37 de ani din Aiud REȚINUT pentru acte de violență: A amenințat și agresat alți doi localnici

Un bărbat de 37 de ani din Aiud a fost reținut de oamenii legii pentru acte de violență.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 august 2025, polițiștii din Aiud au fost sesizați de către un bărbat de 37 de ani, din municipiu, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în noaptea de 23/24 august 2025, în jurul orei 01.30, în timp ce se afla pe stradă, în dreptul locuinței sale, atât el, cât și fratele său, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, ar fi fost amenințați și agresați fizic de către un bărbat de 37 de ani, din Aiud.

Pe numele bărbatului de 37 de ani, a fost întocmit dosar penal, pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și lovirea sau alte violențe, iar polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de acesta.

Bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.

