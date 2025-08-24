Bărbat de 37 de ani din Aiud REȚINUT pentru acte de violență: A amenințat și agresat alți doi localnici pe fondul consumului de alcool
Bărbat de 37 de ani din Aiud REȚINUT pentru acte de violență: A amenințat și agresat alți doi localnici
Un bărbat de 37 de ani din Aiud a fost reținut de oamenii legii pentru acte de violență.
Citește și: Bărbat bătut într-un bar din Alba Iulia: Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore iar pe numele său a fost deschis un dosar penal
Potrivit IPJ Alba, la data de 24 august 2025, polițiștii din Aiud au fost sesizați de către un bărbat de 37 de ani, din municipiu, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în noaptea de 23/24 august 2025, în jurul orei 01.30, în timp ce se afla pe stradă, în dreptul locuinței sale, atât el, cât și fratele său, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, ar fi fost amenințați și agresați fizic de către un bărbat de 37 de ani, din Aiud.
Pe numele bărbatului de 37 de ani, a fost întocmit dosar penal, pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și lovirea sau alte violențe, iar polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de acesta.
Bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, pentru dispunerea măsurilor legale.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Cum s-a produs accidentul de pe strada Brândușei din Alba Iulia: Motociclu lovit de un autoturism și proiectat în altul. O persoană rănită
Cum s-a produs accidentul de pe strada Brândușei din Alba Iulia: Motociclu lovit de un autoturism și proiectat în altul. O persoană rănită Duminică, 24 august 2025, în jurul orei 11.40, a avut loc un accident în zona străzii Brândușei din Alba Iulia. Citește și: FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între o […]
VIDEO | Drumul din centrul comunei Miraslău, asfaltat din nou complet după 16 ani: Lucrări realizate în timp record
Drumul din centrul comunei Miraslău, asfaltat din nou complet după 16 ani: Lucrări realizate în timp record Drumul din centrul comunei Miraslău a fost asfaltat din nou complet pe o porțiune de aproape 2 kilometri, la distanță de 16 ani de la anterioara astfel de operațiune. Lucrările, inclusiv rașchetarea și terasamentele, au fost făcute în […]
FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între o motocicletă și două autoturisme pe strada Brândușei
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între o motocicletă și două autoturisme pe strada Brândușei Un accident rutier s-a produs, duminică, 24 august 2025, în jurul orei 11.30, în Alba Iulia. Evenimentul rutier a avut loc pe strada Brândușei. Este vorba de o coliziune dintre o motocicletă și două mașini, un Volkswagen Passat și un […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu: „România are probleme economice mult mai importante decât deficitul bugetar”
Radu Georgescu: „România are probleme economice mult mai importante decât deficitul bugetar” „România are alte probleme economice mult mai importante...
Românii plătesc a treia cea mai scumpă energie din UE. Ministrul Bogdan Ivan: „Ne-am sabotat”. Un lucru „absolut de neînțeles”. Plan ambițios pentru facturi mai mici
Românii plătesc a treia cea mai scumpă energie din UE. Ministrul Bogdan Ivan: „Ne-am sabotat”. Un lucru „absolut de neînțeles”....
Știrea Zilei
Cum s-a produs tragedia de la Poiana Ampoiului: Un bărbat de 56 de ani a decedat după ce a fost prins sub un tractor
Cum s-a produs tragedia de la Poiana Ampoiului: Un bărbat de 56 de ani a decedat după ce a fost...
TRAGEDIE la Aiud: Un bărbat de 65 de ani a decedat după ce a căzut de la etajul 2 al blocului în care locuia
TRAGEDIE la Aiud: Un bărbat de 65 de ani a decedat după ce a căzut de la etajul 2 al...
Curier Județean
Cum s-a produs accidentul de pe strada Brândușei din Alba Iulia: Motociclu lovit de un autoturism și proiectat în altul. O persoană rănită
Cum s-a produs accidentul de pe strada Brândușei din Alba Iulia: Motociclu lovit de un autoturism și proiectat în altul....
VIDEO | Drumul din centrul comunei Miraslău, asfaltat din nou complet după 16 ani: Lucrări realizate în timp record
Drumul din centrul comunei Miraslău, asfaltat din nou complet după 16 ani: Lucrări realizate în timp record Drumul din centrul...
Politică Administrație
FOTO | Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă
Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă Renovarea școlii...
VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Opinii Comentarii
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada comunistă
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada...
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația sa
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația...