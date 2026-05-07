România are cel mai mare preț la energie din UE la consumatorii casnici: Date oficiale Eurostat

O analiză Eurostat arată că România are cel mai mare preț la energie din UE, în condițiile în care prețurile energiei electrice pentru gospodăriile din UE sunt stabile. 

În a doua jumătate a anului 2025, prețurile medii ale energiei electrice pentru gospodăriile din UE au rămas în mare parte stabile, cu o ușoară creștere la 28,96 EUR, față de 28,79 EUR pe 100 kWh în prima jumătate a anului. Aceste niveluri de prețuri rămân mult peste nivelurile de dinainte de criza energetică din 2022, indică Eurostat.

Creșterea ușoară din 2025 a fost determinată de creșterea impozitelor și a taxelor, care au crescut atât în ​​termeni absoluți (la 0,0837 EUR pe kWh, comparativ cu 0,0804 EUR pe kWh în prima jumătate a anului 2025), cât și ca pondere din factura finală (28,9% în a doua jumătate a anului 2025, față de 27,9% în prima jumătate a anului).

Prin urmare, ușoara scădere a prețurilor energiei electrice înainte de impozitare a fost mai mult decât compensată de o impozitare mai mare, ceea ce a dus la o creștere modestă a prețurilor finale plătite de consumatori.

S-au observat variații considerabile între țările UE, arată Eurostat.

Irlanda a raportat cele mai mari prețuri la energia electrică, la 40,42 EUR pe 100 kWh, urmată de Germania (38,69 EUR) și Belgia (34,99 EUR).

În schimb, cele mai mici prețuri au fost observate în Ungaria (10,82 EUR), Malta (12,82 EUR) și Bulgaria (13,55 EUR).

În ciuda mediilor stabile din UE, comparațiile cu monedele naționale indică fluctuații semnificative ale prețurilor în unele țări.

Prețurile energiei electrice pentru gospodării au crescut brusc în a doua jumătate a anului 2025 în România (+58,6% față de a doua jumătate a anului 2024), Austria (+34,3%) și Irlanda (+32,7%). Între timp, țări precum Cipru (-14,7%), Franța (-12,5%) și Danemarca (-11,9%) au înregistrat reduceri semnificative de prețuri.

Exprimate în standardul puterii de cumpărare (PCS), prețurile energiei electrice au fost cele mai mari pentru gospodăriile din România (49,52 la 100 kWh), Cehia (38,65) și Polonia (37,15).

Cele mai mici prețuri bazate pe PCS au fost observate în Malta (14,09), Ungaria (15,10) și Finlanda (18,77).

sursa: Mediafax

Consumul, în prăbușire în România: Scădere comparabilă cu cea din pandemie, accentuată continuu de la începutul lui 2026

7 mai 2026

Consumul românilor continuă să scadă, pentru a opta lună consecutiv, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS) joi, 7 mai 2026. Datele INS arată că volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, ajustat în […]

