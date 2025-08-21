Bărbat bătut într-un bar din Alba Iulia: Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore iar pe numele său a fost deschis un dosar penal

Un bărbat a fost bătut în timp ce se afla într-un bar din municipiul Alba Iulia: Polițiștii l-au reținut pe agresor pentru 24 de ore iar pe numele său a fost deschis un dosar penal

Conform IPJ Alba, ieri, 20 august, în jurul orei 16:20, în timp ce se afla în incinta unui bar din municipiul Alba Iulia, albaiulianul în vârstă de 34 de ani ar fi agresat fizic un alt bărbat.

Victima are 31 de ani și este domiciliată tot în municipiul Alba Iulia. În urma agresiunii, aceasta a suferit leziuni corporale ușoare, care nu au necesitat acordarea de îngrijiri medicale.

Pentru faptele sale, agresorul a fost reținut pentru 24 de ore, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI