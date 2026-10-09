Bărbat de 36 de ani, condamnat la închisoare cu executare după ce a spart geamurile unei agenții de pariuri: Decizie la Judecătoria Sebeș
Bărbat de 36 de ani, condamnat la închisoare cu executare după ce a spart geamurile unei agenții de pariuri: Decizie la Judecătoria Sebeș
Un bărbat de 36 de ani, necăsătorit, cu studii primare și condamnat în trecut pentru numeroase infracțiuni, a fost trimis la închisoare pentru că a spart, în două rânduri, geamurile unei agenții de pariuri. Sentința penală a fost pronunțată pe 2 octombrie 2026 de instanța de fond, Judecătoria Sebeș, și poate fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare.
Doi pumni, două geamuri
Potrivit instanței, primul episod a avut loc pe 6 mai 2024, în jurul orei 18:00, în fața unei agenții de pariuri. Bărbatul, aflat sub influența alcoolului, a lovit cu pumnul geamul termopan al ușii de acces și l-a spart. Camerele de supraveghere l-au surprins apoi bandajându-și mâna tăiată și măturând cioburile de pe asfalt. Martora, casiera agenției, a declarat că bărbatul i-ar fi spus că nu a vrut să spargă geamul, ci doar „să-i sperie”, cum ar mai fi făcut și cu alte ocazii.
La 27 mai 2024, în jurul orei 21:00, el s-a întors în agenție, de data aceasta în interior. „Manifestând un comportament violent”, a lovit de două ori geamul casieriei, apoi a plecat. După aproximativ un minut a revenit și a mai dat o lovitură, moment în care angajata l-a condus afară.
Prejudiciile: 982,97 lei pentru prima faptă și 933,91 lei pentru a doua.
„Am pierdut la jocuri de noroc”
În faza de urmărire penală, inculpatul a recunoscut faptele. A explicat că era nervos după ce pierduse bani la jocurile de noroc și că se afla sub influența alcoolului. Instanța a observat însă că bărbatul a ales de bunăvoie să meargă în sălile de jocuri și că starea de nervozitate nu justifică distrugerea bunurilor altuia.
De ce nu a scăpat cu amendă
Infracțiunea de distrugere se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Judecătorii au respins totuși soluțiile blânde: renunțarea la pedeapsă, amânarea aplicării ei sau amenda. Motivele invocate au fost: antecedentele: faptele au fost comise în stare de recidivă postcondamnatorie, iar inculpatul fusese eliberat condiționat în 2023 dintr-o pedeapsă de 2 ani și 4 luni; repetarea comportamentului, care, în opinia instanței, arată „o obișnuință” și nu o excepție; atitudinea după faptă: deși a recunoscut în urmărirea penală, nu s-a prezentat la niciun termen în instanță; lipsa despăgubirilor: instanța a reținut că nu a făcut niciun demers pentru acoperirea prejudiciului, deși a trecut mult timp. Din dosar reiese însă și că, în faza de urmărire penală, inculpatul susținuse că a plătit sume către o altă societate pentru un alt incident, nejudecat în acest dosar.
Pedeapsa: 1 an plus 470 de zile
Instanța a stabilit 1 an de închisoare cu executare în regim de detenție. Cum fapta a fost comisă în perioada de supraveghere a liberării condiționate, aceasta a fost revocată, iar cele 470 de zile rămase de executat din vechea condamnare se adaugă la pedeapsa nouă. Rezultatul: 1 an și 470 de zile de închisoare, din care se scade o zi de reținere (24–25 octombrie 2024). A fost emis mandat de executare.
Bani de plătit
Inculpatul trebuie să plătească 1.516,88 lei daune materiale către Superbet, sumă mai mică decât cea cerută (1.916,88 lei), deoarece instanța a reținut doar valorile dovedite prin facturi și devize (782,97 lei pentru ușă și 733,91 lei pentru geamul casieriei); 2.100 lei cheltuieli judiciare către stat.
Cererea de 400 de lei cheltuieli judiciare a părții civile a fost respinsă, fiind nejustificată prin documente. Au fost respinse ca inadmisibile și cererile de constituire de parte civilă, inclusiv cea de 5.814,98 lei, pentru că vizau o altă faptă, în privința căreia procurorul dispusese netrimiterea în judecată.
Opt luni între dezbateri și verdict
Dezbaterile s-au încheiat la 12 februarie 2026, iar pronunțarea era programată inițial la 9 aprilie 2026. Instanța a amânat-o însă de nouă ori, „având nevoie de timp pentru a delibera”, până la 2 octombrie 2026, adică aproape opt luni mai târziu. Procesul în sine a fost marcat de absențele repetate ale inculpatului și ale martorei, care nu a putut fi adusă nici cu mandat, astfel că instanța a folosit declarația ei din urmărirea penală. Judecata a fost întârziată și de restrângerea activității instanței, începând cu august 2025.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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