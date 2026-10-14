Bani înapoi de la bănci pentru românii cu credite în ROBOR: Legea a trecut de Senat

Senatul a adoptat miercuri un proiect de lege care permite recalcularea creditelor raportate la ROBOR, în situațiile în care consumatorii au fost prejudiciați prin folosirea unui indice de referință denaturat, iar încălcarea legislației concurenței a fost stabilită printr-o decizie definitivă.

Potrivit Agerpres, prevederile legii se aplică contractelor de credit în derulare, inclusiv celor care au fost acordate înainte de 2 mai 2019, în cadrul cărora rata dobânzii variabile a fost calculată, integral sau în parte, prin raportare la indicele ROBOR.

Dispozițiile actului normativ se aplică și contractelor care au încetat anterior, cu respectarea termenului general de prescripție prevăzut de Codul civil.

,,Prezenta lege nu repune în termen și nu redeschide drepturile de restituire pentru care termenul de prescripție extinctivă s-a împlinit anterior intrării sale în vigoare”, stipulează proiectul.

Potrivit acestuia, instituțiile de credit vor fi obligate să înlăture efectele încălcării constatate, să recalculeze obligațiile contractuale prin aplicarea indicelui de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) și să restituie integral prejudiciul dovedit.

,,În situația în care, ca urmare a unei încălcări a legislației în materie de concurență constatate printr-o decizie definitivă, consumatorii de credit au fost prejudiciați prin utilizarea unui indice de referință denaturat, instituțiile de credit responsabile sunt obligate: să înlăture efectele încălcării constatate cu respectarea termenelor; să recalculeze obligațiile contractuale prin aplicarea indicelui IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor) tuturor contractelor de credit afectate; să restituie integral, în termenele prevăzute, prejudiciul dovedit în urma controlului tuturor debitorilor afectați”, prevede proiectul adoptat.

În termen de 45 de zile de la data constatării prejudiciului ca urmare a unei anchete derulate de o autoritate competentă, printr-un document administrativ, consumatorii de credit afectați pot solicita instituției de credit revizuirea contractului prin recalcularea obligațiilor datorate în funcție de indicele IRCC.

De la data depunerii solicitării de către debitor, efectele clauzei relative la dobânda variabilă se suspendă până la soluționarea cererii, pe cale amiabilă sau judecătorească.

Instituțiile de credit au obligația ca, în termen de maxim 45 de zile de la primirea solicitării de la debitor, să recalculeze obligațiile datorate de acesta prin corectarea erorilor, în funcție de indicele IRCC.

În termen de maxim 30 de zile de la data depunerii solicitării debitorului, creditorul financiar este obligat să soluționeze solicitările, să finalizeze recalcularea obligațiilor de plată în funcție de indicele IRCC și să transmită consumatorului o propunere de revizuire a contractului.

Propunerea de revizuire se va transmite în scris către solicitant și va cuprinde prezentarea detaliată a recalculării obligațiilor de plată ale debitorului în funcție de indicele IRCC, cu evidențierea clară a prejudiciului total generat de practica anticoncurențială.

Cu privire la propunerea de revizuire transmisă de bancă, debitorul trebuie să își exprime consimțământul, inclusiv cu privire la modificările introduse prin efectul legii.

Consumatorii de credit pot formula întrebări suplimentare cu privire la recalcularea efectuată și transmisă de instituția de credit, la care banca va formula răspunsuri în interiorul termenului prevăzut de 30 de zile.

În lipsa unui acord scris transmis de debitor, procedura de compensare financiară a consumatorului de credit prejudiciat se suspendă, consumatorul de credit având posibilitatea de a acționa în instanță instituția de credit în vederea recalculării obligațiilor de plată, respectiv a recuperării prejudiciului.

În cazul în care debitorul optează pentru recuperarea prejudiciului în instanță, pe perioada desfășurării procesului, clauza relativă la dobânda variabilă va fi suspendată.

De asemenea, în situația în care debitorul acceptă recalcularea, în termen de 15 zile de la data transmiterii acordului în scris de către debitor cu privire la propunerea transmisă de bancă, instituția de credit este obligată să efectueze plata sumelor datorate.

Proiectul mai prevede amenzi pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de lege, nesoluționarea cererilor în termen, necomunicarea documentelor necesare și neplata sumelor acceptate în scris de consumator. Sancțiunile sunt cuprinse între 10.000 și 50.000 de lei pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege, între 20.000 și 100.000 de lei pentru nesoluționarea cererilor sau necomunicarea documentelor și între 50.000 și 100.000 de lei pentru neplata la termen a sumelor acceptate de consumator.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor vor reveni reprezentanților împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Odată cu aplicarea sancțiunii, agentul constatator dispune îndeplinirea obligației încălcate într-un termen de cel mult 30 de zile, iar amenda se individualizează în funcție de gravitatea și durata faptei, numărul consumatorilor afectați, valoarea sumelor neachitate și conduita creditorului pentru înlăturarea consecințelor.

Dispozițiile referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

În vederea stabilirii efective a prejudiciului, recalcularea dobânzii datorate de consumatorul de credit se efectuează în funcție de indicele IRCC, începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2019, respectiv 2 mai 2019, pentru întreaga perioadă în care, în executarea contractului de credit, dobânda variabilă a fost calculată prin raportarea la indicele ROBOR.

Senatul este primul for legislativ sesizat, Camera Deputaților este decizională.

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