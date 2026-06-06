Bacalaureat 2026 în Alba: Aproape 2.500 de elevi vor susține probele scrise. Examenul, organizat în 6 centre în județ

Aproape 2.500 de elevi din Alba vor susține probele scrise la Bacalaureat 2026. Examenul este organizat anul acesta în 6 centre în județ.

Inspectoratul Școlar Județean Alba a finalizat măsurile logistice pentru buna desfășurare a Evaluării Naționale și a Examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026, a anunțat, în ședința Comisiei de Dialog Social Alba, inspectorul școlar general, Cornel Sandu.

În total, 5.180 de candidați din județ vor susține probele scrise.

BACALAUREAT – 2.492 candidați

Examenul este coordonat de Comisia județeană (Decizia nr. 387/30.01.2026) și organizat în 6 centre de examen (cu 2 subcomisii):

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” (cu subcomisia LPS) – 398 candidați;

Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” – 474 candidați;

Colegiul Național „Lucian Blaga” – 488 candidați;

Colegiul Național „Bethlen Gabor” (cu subcomisia Liceul „Petru Maior” Ocna-Mureș) – 455 candidați;

Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” – 300 candidați;

Colegiul Național „Avram Iancu” – 377 candidați.

Evaluarea lucrărilor se va realiza digitalizat la Centrul Zonal de Evaluare de la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”.

Condiții speciale pentru 7 de elevi

Comisiile județene au aprobat măsuri de sprijin pentru 7 elevi la Bacalaureat (deficiențe de vedere, auz, neurodezvoltare sau diabet), astfel:

-săli separate și prelungirea timpului de lucru (cu 1-2 ore);

-redactarea sau dictarea subiectelor prin profesori asistenți;

-utilizarea calculatoarelor de buzunar sau a tabelelor cu formule;

-asistența cadrelor didactice specializate în psihopedagogie specială.

Elevii cu diabet zaharat tip 1 au permisiunea de a intra în sală cu dispozitive medicale, alimente, apă și telefonul mobil (plasat pe catedră exclusiv pentru monitorizarea glicemiei), cu acordarea de pauze la cerere.

Inspectoratul Școlar Alba colaborează cu Direcția de Sănătate Publică (pentru asigurarea personalului medical), Ministerul Afacerilor Interne (Poliție, Jandarmerie) și autoritățile publice locale pentru paza centrelor, precum și cu furnizorii de utilități (energie electrică, internet) pentru a preveni orice incidente tehnice, a mai arătat Cornel Sandu.

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