Bacalaureat 2026 | Încep înscririle la examenul maturității: Calendar complet și acte necesare

Încep înscririle la examenul maturității: Calendar complet și acte necesare

Elevii din clasele a XII-a și a XIII-a intră în linia dreaptă pentru examenul de Bacalaureat 2026. Potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației, înscrierile pentru sesiunea de vară încep pe 2 iunie 2026 și se desfășoară până pe 4 iunie 2026, perioadă în care candidații trebuie să depună documentele necesare la unitățile de învățământ absolvite.

Procesul de înscriere coincide cu finalul anului școlar pentru elevii din anii terminali de liceu, cursurile urmând să se încheie tot pe 4 iunie 2026.

Calendarul Bacalaureatului 2026 – sesiunea iunie-iulie

După încheierea înscrierilor, candidații vor susține probele de evaluare a competențelor după următorul program:

8–10 iunie 2026 – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română;

10–11 iunie 2026 – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă;

11–12 iunie 2026 – evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională;

15–17 iunie 2026 – evaluarea competențelor digitale.

Probele scrise

Examenul scris începe la sfârșitul lunii iunie:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

30 iunie 2026 – proba obligatorie a profilului;

2 iulie 2026 – proba la alegere a profilului și specializării;

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele și contestațiile

Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie 2026, dată la care elevii vor putea vizualiza lucrările și depune contestații. Soluționarea acestora este programată în perioada 9–10 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate ulterior.

Ce acte sunt necesare pentru înscriere

Conform procedurilor comunicate inspectoratelor școlare, înscrierea se realizează prin completarea documentelor-tip puse la dispoziție de unitățile de învățământ. Candidații trebuie să depună dosarul la secretariatul liceului absolvit, împreună cu documentele solicitate de comisia de bacalaureat.

În majoritatea cazurilor sunt solicitate:

cererea de înscriere;

copie după cartea de identitate;

certificat de naștere (copie);

documente școlare aflate la dosarul elevului, conform procedurilor fiecărei unități de învățământ.

A doua sesiune de examen

Pentru candidații care nu promovează examenul în prima sesiune sau care doresc să îl susțină în toamnă, înscrierile pentru sesiunea august 2026 vor avea loc între 14 și 21 iulie 2026.

Ministerul Educației recomandă elevilor să verifice din timp documentele necesare și anunțurile afișate de licee, având în vedere că perioada de înscriere pentru sesiunea de vară este de doar trei zile.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)