Bacalaureat 2026 | Care este rata de promovare în Alba la sesiunea a doua înainte de soluționarea contestațiilor

Rezultatele inițiale de la sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat 2026 au fost publicate marți, 18 august 2026, la ora 8.00.

Rata de promovare în Alba înainte de soluționarea contestațiilor este de 31,5%, față de 34,2% în 2025.

Pentru candidații din promoția curentă rata de promovare este de 32,4%.

Vezi AICI rezultatele inițiale la Bacalaureat 2026, sesiunea a doua, în Alba

Rată cumulată de promovare la nivel național (toții candidații) este 33,8% (în creștere cu peste 5% față de prima afișare din sesiunea similară a anului trecut: 28,4%). De asemenea, este și cea mai mare rată de succes în sesiunea a doua în actualul format de organizare/desfășurare a examenului de bacalaureat (conform Legii 1/2011).

5 candidați au promovat examenul cu medii situate în intervalul 9,50 – 9,99.

În Alba cea mai mare medie înainte de soluționarea contestațiilor este 8,41, obținută de un absolvent al Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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