Curier Județean

Bacalaureat 2026 | Care este rata de promovare în Alba la sesiunea a doua înainte de soluționarea contestațiilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Bacalaureat 2026 | Care este rata de promovare în Alba la sesiunea a doua înainte de soluționarea contestațiilor

Rezultatele inițiale de la sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat 2026 au fost publicate marți, 18 august 2026, la ora 8.00.

Rata de promovare în Alba înainte de soluționarea contestațiilor este de 31,5%, față de 34,2% în 2025.

Pentru candidații din promoția curentă rata de promovare este de 32,4%.

Vezi AICI rezultatele inițiale la Bacalaureat 2026, sesiunea a doua, în Alba

Citește și: Rezultate Bacalaureat 2026, sesiunea a doua: Rezultatele inițiale au fost publicate

Rată cumulată de promovare la nivel național (toții candidații) este 33,8% (în creștere cu peste 5% față de prima afișare din sesiunea similară a anului trecut: 28,4%). De asemenea, este și cea mai mare rată de succes în sesiunea a doua în actualul format de organizare/desfășurare a examenului de bacalaureat (conform Legii 1/2011).

5 candidați au promovat examenul cu medii situate în intervalul 9,50 – 9,99.

În Alba cea mai mare medie înainte de soluționarea contestațiilor este 8,41, obținută de un absolvent al Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Scandal într-o familie din Șard: Bărbat, reținut după ce s-a îmbătat și a lovit-o pe partenera sa cu palmele peste față. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu

Bogdan Ilea

Publicat

acum 40 de minute

în

18 august 2026

De

Scandal într-o familie din Șard: Bărbat, reținut după ce s-a îmbătat și a lovit-o pe partenera sa cu palmele peste față. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu Un bărbat din Șard a fost reținut pentru 24 de ore după ce și-a lovit partenera cu palemele peste față pe fondul consumului de alcool. Individul s-a […]

Citește mai mult

Curier Județean

CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge din grupele A pozitiv și A negativ: „Avem solicitări pentru cazuri numeroase”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

18 august 2026

De

CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge din grupele A pozitiv și A negativ: „Avem solicitări pentru cazuri numeroase” Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat marți, 18 august 2026, un nou apel pentru persoanele care pot dona sânge din grupele A poztiv și A negativ. „Revenim cu rugămintea ca persoanele care […]

Citește mai mult

Curier Județean

DSVSA Alba, anunț pentru crescătorii de animale: Ce acțiuni sanitar-veterinare sunt decontate de Stat și care trebuie plătite de proprietari

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

18 august 2026

De

DSVSA Alba, anunț pentru crescătorii de animale: Ce acțiuni sanitar-veterinare sunt decontate de Stat și care trebuie plătite de proprietari Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba informează crescătorii de animale din exploatațiile nonprofesionale – gospodăriile populației – cu privire la principalele acțiuni sanitar-veterinare efectuate de medicii veterinari de liberă.   O serie de […]

Citește mai mult