Avocatul Poporului a sesizat CCR privind ordonanța Guvernului care taie mii de posturi din administrație. Actul normativ analizat nu ar avea un obiect de reglementare clar

Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituțională prevederi din ordonanța de urgență adoptată săptămâna trecută de Guvern, act normativ care vizează creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale și prevede reducerea a mii de posturi din administrație.

Potrivit sesizării transmise CCR, dispozițiile contestate ar încălca mai multe prevederi constituționale, printre care cele referitoare la securitatea juridică și previzibilitatea legii, dreptul de proprietate privată, protecția socială a cetățenilor, protecția persoanelor cu handicap, dar și restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți.

Excepţia de cconstituţionalitate transmisă de Avocatul Poporul la Curtea Constituţională vizează articole din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale, conform News.

,,Contravin textelor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi art. 1 alin. (5) referitoare la principiul securităţii juridice (în componenta referitoare la principiul încrederii legitime) şi al previzibilităţii normei, art. 16 privind principiul egalităţii în drepturi, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 47 referitor la protecţia socială a cetăţenilor, art. 50 privind protecţia persoanelor cu handicap, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi”, arată Avocatul Poporului în documentulş trimis Curţii.

De asemenea, Avocatul Poporului reclamă şi încălcarea articolului din Constituţie conform căruia ”Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică”.

În opinia Avocatului Poporului, Odonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2026 modifică un număr de 34 de acte normative din diverse domenii de reglementare. Astfel, actul normativ analizat nu are un obiect de reglementare clar, unic şi bine definit pentru că acesta nu modifică un singur act normativ, ci modifică mai multe dispoziţii din diverse acte normative, eterogene ca obiect de reglementare.

,,Modificările şi completările operate prin actul normativ criticat nu permit nici stabilirea obiectului său unic de reglementare şi, implicit, nici determinarea relaţiei de conexitate cu celelalte materii normate”, afirmă instituţia.

Conform instituţiei, prin utilizarea excesivă a delegării legislative, Guvernul se îndepărtează de limitele prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituţie, afectând rolul primordial al Parlamentului de unică autoritate legiuitoare. O astfel de practică transformă ordonanţa de urgenţă într-un instrument legislativ general, folosit pentru a reglementa simultan politici publice diverse, fără justificarea unei situaţii extraordinare reale şi imediate pentru fiecare domeniu vizat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI