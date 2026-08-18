Avertismentul transmis de un cunoscut economist: Datoria externă a României a ajuns la 232 de miliarde de euro. „Este cea mai mare sumă din istorie”

Economistul Radu Georgescu atrage atenția, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, luni, 17 august, asupra nivelului record atins de datoria României și a deficitului de cont curent, susținând că țara se îndreaptă spre o situație economică tot mai dificilă.

Acesta compară situația actuală cu cea din urmă cu zece ani și arată că datoria externă a României a crescut de la 87 de miliarde de euro în iunie 2016 la 232 de miliarde de euro în iunie 2026.

Textul integral publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:

În perioada ianuarie–iunie 2026, din România au ieșit 14,2 miliarde de euro. ( deficit de Cont Curent). Este cea mai mare sumă din istoria României. Datoria externă a României a ajuns, în iunie 2026, la 232 de miliarde de euro. Este cea mai mare sumă din istoria României. În iunie 2016, datoria externă era de 87 de miliarde de euro. Datoria statului este, în iunie 2026, de 1,2 trilioane de lei.

Nu este greșeală de scriere. Este cea mai mare sumă din istoria României. În iunie 2016, datoria statului era de 275 de miliarde de lei. Deci, în 10 ani, datoria României a crescut cu 1 trilion de lei. Habar nu am ce s-a făcut cu acești bani.

România este ca un sac fără fund. Se împrumută cu sume amețitoare, dar nu se vede nimic din ceea ce se face cu acești bani. Numărul școlilor construite tinde către zero. La fel, al spitalelor.

La fel, al gărilor. La fel, al aeroporturilor. Nu avem nicio autostradă care să traverseze România în vreo direcție: nord–sud sau est–vest.

Eu sunt economist. Rolul unui economist este să vadă în viitor. Ma intreb cum va arăta România peste 10 ani? O țară depopulată. Cu mulți oameni ieșiți la pensie.

O țară supraîndatorată, care nu va mai putea să își plătească datoriile. Și, probabil, plină de urși. Nu exclud ca peste 10 ani România să fie ca un safari, unde străinii vor merge cu blindate prin orașe ca să vadă urși. Dacă ai copii, te-ai gândit cum va arăta România peste 10 ani? Să fie economie!

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