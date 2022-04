Avertismentul medicilor români: Persoanele care au avut COVID dezvoltă alergii, chiar dacă nu au în istoric sensibilitate la polen sau alte substanţe

Povestea Elenei, femeia ucraineancă ce a fost urmărită și violată timp de 13 ore de către doi militari ruși: „Vreau să mor”

În Ucraina acuzațiile în care trupele rusești ar folosi violul drept „armă” sunt tot mai dese. Organizația Națiunilor Unite cere ca femeile să fie protejate mai bine, pentru că dovezile se acumulează în urma plecării trupelor ruse.

„Auzim din ce în ce mai des despre viol și violență sexuală. Aceste acuzații trebuie investigate în mod independent pentru a se asigura dreptatea și responsabilitatea. Combinația deplasărilor masive cu prezența semnificativă a recruților, mercenarii și brutalitatea manifestată împotriva civililor ucraineni au ridicat toate steagurile roșii”, a transmis Sima Bahous, directorul agenției ONU Femei.

Elena, strămutată din Herson este una dintre aceste victime: acuză doi militari ruși că au violat-o timp de 13 ore, după ce a fost urmărită.

„Nici nu am avut timp să închid ușa casei mele. Au venit în spatele meu. Nu am avut timp să iau telefonul, nu am avut timp să fac nimic. Pur și simplu, fără un cuvânt, m-au împins pe pat, m-au zdrobit fără un cuvânt cu pistolul lor, m-au dezbrăcat. A fost dezgustător. Repugnant. Vreau să mor”.

Vor fi deschise anchete internaționale. În Consiliul de Securitate al ONU, Rusia are un drept de veto care le poate interzice, dar Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU, din care Moscova a fost recent îndepărtată, poate investiga aceste crime de război.

Sursa: n4.md