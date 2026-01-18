Avertisment MAI asupra provocărilor periculoase de pe TikTok: ,,Îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi riscante pentru vizualizări”
Avertisment MAI asupra provocărilor periculoase de pe TikTok: ,,Îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi riscante pentru vizualizări”
Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok. Instituția transmite că determină unii utilizatori, printre care și minori, să comită gesturi riscante, pentru vizualizări.
,,Atenţie la provocările periculoase din mediul online! Tot mai multe trenduri apărute pe internet, în special pe platforma TikTok, îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi riscante pentru vizualizări. Au fost raportate cazuri de aruncare a obiectelor pe geam sau distrugeri de autoturisme, fapte care pun în pericol viaţa oamenilor”, transmite MAI.
Instituţia atrage atenţia asupra unui trend periculos aparut în mediul online, care constă în urcarea pe autoturismele parcate pe domeniul public şi distrugerea acestora, inclusiv spargerea parbrizelor.
,,Participarea la astfel de „provocări” poate duce la amenzi, dosare penale sau chiar închisoare, în funcţie de gravitatea faptelor. Siguranţa contează mai mult decât like-urile!”, conchide MAI.
în urmă cu o săptămână, poliţiştii din judeţul Mehedinţi au identificat un tânăr de 16 ani care a vandalizat două maşini parcate pe o stradă din Drobeta Turnu Severin după o provocare pe TikTok.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi VREMEA în februarie 2026, după un ianuarie geros: Ultima lună de iarnă vine cu temperaturi scăzute și precipitații puține. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în februarie 2026, după un ianuarie geros: Ultima lună de iarnă vine cu temperaturi scăzute și precipitații puține. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni ANM a emis vineri, 16 ianuarie 2026, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 19 ianuarie – 16 februarie. Potrivit meteorologilor, vremea […]
Economistul Radu Georgescu: România va intra în incapacitate de plată. Statul a împrumutat cea mai mare sumă în valută împrumutată vreodată într-un an în istoria României
Economistul Radu Georgescu: România va intra în incapacitate de plată. Statul a împrumutat cea mai mare sumă în valută împrumutată vreodată într-un an în istoria României Economistul Radu Georgescu avertizează că România se îndreaptă spre incapacitate de plată, pe fondul unei datorii publice aflate într-o creștere accelerată și al unei economii care nu mai reușește […]
Creștere a prețurilor la biletele de teatru și film în România. Cât de mult s-a scumpit o carte
Creștere a prețurilor la biletele de teatru și film în România. Cât de mult s-a scumpit o carte În ultimul an, cultura a fost tratată ca un moft, astfel că tarifele practicate de muzee, teatre și cinematografe au crescut cu aproape 10%. Cărțile și biletele de spectacol au ajuns și ele să fie scumpite. În […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Avertisment MAI asupra provocărilor periculoase de pe TikTok: ,,Îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi riscante pentru vizualizări”
Avertisment MAI asupra provocărilor periculoase de pe TikTok: ,,Îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi...
Cum va fi VREMEA în februarie 2026, după un ianuarie geros: Ultima lună de iarnă vine cu temperaturi scăzute și precipitații puține. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în februarie 2026, după un ianuarie geros: Ultima lună de iarnă vine cu temperaturi scăzute și...
Știrea Zilei
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia. Pașii care urmează până la revenirea locatarilor în apartamente: ,,Urmează o expertiză tehnică legată de structura de rezistență”
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia. Pașii care urmează până la revenirea locatarilor în apartamente: ,,O expertiză tehnică legată de...
FOTO | Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex”
Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex” La...
Curier Județean
INCENDIU la Alba Iulia. Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un panou de telecomunicații
INCENDIU în Alba Iulia. Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un panou de telecomunicații Pompierii intervin pentru stingerea...
FOTO | Premiul II la concursul „Eroul meu de ieri și de azi”, obținut de Andrei Podaru, elev al Colegiului Național Militar din Alba Iulia: „Am ales să scriu despre străbunicul meu”
Premiul II la concursul „Eroul meu de ieri și de azi”, obținut de Andrei Podaru, elev al Colegiului Național Militar...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote La începutul secolului al XIX-lea,...
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril sunt sărbătoriți...