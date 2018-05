Autostrada Sebeș-Turda, lotul 1: O nouă hotărâre de guvern pentru exproprierea casei de sub pod, care oprește lucrările

Autostrada Sebeș-Turda, lotul 1: Guvernul a emis o nouă hotărâre pentru exproprierea construcției și terenurilor de sub viitorul pod din cartierul Oarda din Alba Iulia, care opresc lucrările, deoarece acestea se află pe culoarul autostrăzii.



Astfel, la sfârșitul lunii aprilie, Guvernul a emis hotărârea nr. 222/2018 pentru modificarea pozițiilor număr curent 683, 699, 700 și 701 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Autostrada Sebeș-Turda”

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) și al art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. – Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Autostrada Sebeș- Turda”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 2 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul actualizării elementelor de identificare și a sumelor individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele situate la pozițiile număr curent 683, 699, 700 și 701, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. – Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum și de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.

Exproprierile se fac pe proprietarul tabular, iar eventualele litigii se soluționează pe cale amiabilă sau după caz în instanță.

Proprietarii susțin că suprafața pe care au cuprins-o în expropriere ”nu este corectă”, iar pe scurt ”ori ne iau totul, ori nu ne mai iau nimic”. De asemenea, sunt nemulțumiți și de sumele acordate pentru expropriere, susținând că au expertiza lor și vor merge în instanță.

Autostrada Sebeş-Turda va avea o lungime totală de 70 de kilometri şi va traversa parțial judeţele Alba și Cluj, fiind împărţită în patru loturi.

Primul lot se întinde pe 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul doi are o lungime de 24,3 kilometri şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda.