AVARIE MAJORĂ la rețeaua de apă din Alba Iulia: Cartierul Partoș și străziile Viilor și Rogozului, afectate. Când s-ar putea remedia

SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia a anunțat, luni, 4 mai 2026, întreruperea furnizării apei potabile în municipiul Alba Iulia, pe străzile Viilor și Rogozului, precum și în cartierul Partoș, din cauza unei avarii produse la rețeaua de distribuție a apei potabile.

„Echipa de intervenție se află la fața locului și depune toate eforturile pentru remedierea acestei defecțiuni în cel mai scurt timp.

Estimare reluare furnizare apă potabilă: ora 16.00.

După reluarea alimentării cu apă pot apărea depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care rugăm consumatorii să utilizeze apa doar în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care acestea apar, pot fi semnalate la numărul unic Call Center: 0377.900.400 (program L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numărul de telefon 0258/810.463, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat”, se arată într-un comunicat al companiei de apă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

