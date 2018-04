FOTO/ VIDEO/ Autostrada Sebeș – Turda: ”Supărat” pe dealul de la Pârâul Iovului, constructorul Lotului I lucrează la excavare chiar și în zilele libere pentru alte firme sau bugetari

Luni, 30 aprilie, într-o zi liberă pentru bugetari sau unele firme, la Lotul I al Autostrăzii Sebeș-Turda se lucra intens în zona Pârâul Iovului. ”Supărat” pe dealul din apropiere, constructorul Pizzarotti l-a asaltat cu excavatoarele. Lucrări de excavare s-au efectuat aici si sâmbătă, 28 aprilie, dar și duminică, 29 aprilie, iar dacă mobilizarea continuă în acest ritm, cel mai probabil la sfârșitul lunii mai terenul va fi adus la nivel.

Citește și: FOTO,VIDEO/ Autostrada Sebeș-Turda: Lotul 1 ar putea fi deschis, parțial, circulației cu ocazia Centenarului, în preajma zilei de 1 Decembrie 2018

De asemenea, în aceste zile s-a lucrat și în celelalte puncte importante de pe traseu – viitoarele poduri peste râurile Sebeș și Mureș.

Lotul 1 are 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă de la Sebeș până la Pârâul Iovului, la ieşire din Alba Iulia. Proiectul prevede două noduri rutiere Alba Iulia Sud la km 8 şi Alba Iulia Nord la km 16 plus legătura cu autostrada A1, cea mai complexă lucrare. De lucrări se ocupă Asocierea Impresa Pizzarotti & C SpA – Pomponio Construcţii SRL.

Valoarea contractului este de 541.739.137, 21 de lei (fără TVA), semnat în 14 noiembrie 2014. Lucrările au început în 2 decembrie 2014 şi aveau termen inţial de finalizare 2 octombrie 2016. Toate lucrările efectuate pe Autostrada Sebeș – Turda sunt monitorizate de Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, astfel încât să fie respectate termenele asumate pentru punerea acestora în circulaţie.

Autostrada Sebeş-Turda va avea o lungime totală de 70 de kilometri şi va traversa parțial judeţele Alba și Cluj, fiind împărţită în patru loturi.