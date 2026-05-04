INCENDIU la Ighiel: O anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Alba Iulia

Pompierii din Alba Iulia intervin cu o autospecială și un echipaj de prim ajutor pentru stingerea unui incendiu izbucnit astăzi, 4 mai 2026, în localitatea Ighiel, la o anexă gospodărească.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Ighiel.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE ISU Alba:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă pe o suprafață aproximativ 50 mp la nivelul acoperisului casei si la o anexă gospodărească pe aproximativ 80 mp

Se intervine pentru localizarea si stingerea incendiului.

Fara victime.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

