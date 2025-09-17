Autoritățile vor avea voie să vâneze și să neutralizeze urșii agresivi. Camera Deputaților a adoptat legea: ,,Sute de atacuri”
Un proiect adoptat de Camera Deputaților aduce modificări la Legea Vânătorii, permițând autorităților să intervină rapid în situațiile în care urșii sau șacalii provoacă atacuri.
Noua reglementare permite intervenția de urgență asupra urșilor agresivi, fără a mai fi necesară o hotărâre judecătorească.
,,Astăzi, Camera Deputaților a adoptat Pl-x nr. 216/2025, Proiectul de lege care completează Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, în mod expres cu privire la ursul brun și șacal.
Prin modificarea adoptată astăzi, autoritățile vor avea posibilitatea de a interveni prompt în caz de atacuri sau distrugeri cauzate de aceste animale sălbatice. Este o măsură echilibrată și un pas important pentru siguranța oamenilor, dar și pentru menținerea echilibrului natural.
Contextul ne arată clar urgența acestei reglementări, prezența urșilor crescând semnificativ față de anul trecut. Fără posibilitatea de a acționa urgent în astfel de situații, se ajunge mult prea des la tragedii.
Această lege oferă autorităților instrumentele necesare pentru a interveni rapid și responsabil, atunci când viața și siguranța cetățenilor sunt puse în pericol.
Camera Deputaților este primul for legislativ, proiectul urmând să fie dezbătut în Senat.”, arată deputatul PSD, Ștefan Ovidiu Popa.
În plen a fost aprobat un amendament prin care aplicarea acestor prevederi se limitează exclusiv la exemplarele de urs brun și șacal.
Proiectul a trecut cu 122 de voturi „pentru”, 38 „împotrivă” și 48 de abțineri. Camera Deputaților a fost prima sesizată, urmând ca decizia finală să aparțină Senatului, potrivit știripesurse.
În ultimii cinci ani, România s-a confruntat cu numeroase incidente provocate de urși, soldate cu victime omenești, pagube materiale și costuri mari suportate din bani publici. Peste 30 de atacuri asupra oamenilor au fost înregistrate oficial, multe dintre ele având consecințe dramatice, printre care și decese. În paralel, urșii au fost implicați și în zeci de accidente auto sau feroviare, sfârșind adesea în chinuri groaznice înainte de a fi eutanasiați, spune Felix-Bogdan Dragomir, AJVPS Alba,
Mai mult decât atât, doar în județul Alba, în anul 2024, s-au achitat peste 200.000 de euro, iar la nivel național vorbim de milioane de euro direcționate către acoperirea pagubelor produse de speciile strict protejate.
,,În ultimii 5 ani au fost înregistrate și declarate peste 30 de atacuri ale urșilor asupra oamenilor, soldate cu decese sau mutilări, copii rămași fără părinți și părinți rămași fără copii.
Zeci de accidente auto sau feroviare în care au fost implicați urșii, care de cele mai multe ori au agonizat cu membrele zdrobite și cu abdomenul sfâșiat până au fost eutanasiați.
Sute de atacuri ale urșilor asupra gospodăriilor, fermelor și stupinelor.
Doar în județul Alba s-au plătit, în anul 2024, 200.000 de euro valoare a despăgubirilor pentru pagubele produse de urs și lup — specii strict protejate. La nivelul României, au fost plătite din bani publici milioane de euro pentru despăgubirile cauzate de urs; bani cu care s-ar fi putut face, foarte bine, cu totul altceva.
Suprapopularea urșilor în România va avea efecte și repercusiuni, inclusiv asupra habitatului speciei și a ecosistemelor. Au apărut urși în zone unde nu au fost niciodată; deja s-a creat un dezechilibru major și va dura — și va costa — mult până se va regla din nou. Nu ne va mira să vedem urși și pe litoral în viitorul apropiat.
Oare cât va mai dura această stare de ambiguitate și care guvern va avea, într-adevăr, „cojones” să-și asume gestionarea durabilă și un management profesional al populației de urși din România?
Oare când Statul român va respecta, până la urmă, Constituția acestei țări și ne va garanta dreptul la viață, la integritate corporală și la proprietate?
Până atunci vom mai avea victime umane, pagube în proprietățile oamenilor, zone în care copiii nu pot merge la școală sau oamenii la munca câmpului ori pur și simplu să se plimbe… accidente auto și feroviare, urși omorâți prin otrăvire sau prin alte metode — iar toate acestea sub tutela unor autorități surde, oarbe sau conduse de interese din afară.
Autorități care nu reacționează, deși știu clar că pe anumite tronsoane de drum ies urșii la cerșit, doar ca să nu le strice afacerile celor care au pensiuni și restaurante în acea zonă; iar această lipsă de reacție sau de aplicare a legii a dus la moartea unui turist și la mutilarea a încă câtorva”, a scris pe o rețea de socializare Felix-Bogdan Dragomir, AJVPS Alba.
