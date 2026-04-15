AUR, la cel mai mic scor de după alegerile prezidențiale: Ce mai indică un sondaj INSCOP realizat la începutul lunii aprilie 2026
AUR, la cel mai mic scor de după alegerile prezidențiale: Ce mai indică un sondaj INSCOP realizat la începutul lunii aprilie 2026
AUR rămâne lider detaşat în preferinţele românilor pentru alegerile parlamentare, deşi îşi continuă coborârea sub pragul de 40% din opţiunile de vot, înregistrând cel mai mic scor de după alegerile prezidențiale, conform unui sondaj INSCOP.
Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot şi 10 ”sigur da” vor merge la vot, 15.8% dintre români au ales 1, 1% au ales 2, 0.7% au ales 3, 0.4% au ales 4, 4.8% au ales 5, 0.5% au ales 6, 3.2% au ales 7. 3.6% indică 8, 2.5% 9 şi 64.9% indică 10. 2.6% nu ştiu sau nu răspund la această întrebare.
Raportat la cei care au exprimat preferinţa pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (77.3% din total eşantion)
• AUR: 37% dintre alegători ar vota cu AUR (faţă de 38% în martie 2026, 40.9% în ianuarie, 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai 2025).
• PSD: 20.1% ar vota cu PSD (faţă de 19.2% în martie 2026, 18.2% în ianuarie, 19.5% în noiembrie, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai 2025).
• PNL: 15.5% ar opta pentru PNL (faţă de 14.5% în martie 2026, 13.5% în ianuarie, 14.6% în noiembrie, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai 2025).
• USR: 12.7% ar vota pentru USR (faţă de 11.4% în martie 2026, 11.7% în ianuarie, 12.3% în noiembrie, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai 2025).
• UDMR: pentru UDMR ar vota 4.3% din alegători (faţă de 4% în martie 2026, 4.9% în ianuarie, 4.8% în noiembrie, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).
• POT: pentru POT ar vota 3.6% dintre alegători (faţă de 3% în martie 2026, 5% în ianuarie, 3.1% în noiembrie, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025)
• SOS România: pentru SOS Romania – 2.8% (faţă de 3.3% în martie 2026, 2.8% în ianuarie, 1.7% în noiembrie, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025).
• SENS: pentru SENS – 2.4% (faţă de 3.6% în martie 2026, 4% în ianuarie, 3.2% în noiembrie, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025).
• Independent: 1% îşi exprimă preferinţa pentru un candidat independent (faţă de 1.4% în martie 2026, 2% în ianuarie, 1% în noiembrie, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025).
• Alt partid: 0.7% dintre votanţi ar da votul unui alt partid (faţă de 1.6% în martie 2026, 1.1% în ianuarie, 1.8% în noiembrie, 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025)
Raportat la cei care au exprimat preferinţa pentru un partid din listă şi au declarat că ar merge sigur la vot (55.9% din total eşantion)
38.8% dintre cei care au exprimat o opţiune de vot ar vota cu AUR, 16.9% cu PNL, 16.6% cu PSD, 14.4% cu USR. Pentru UDMR ar opta 3% dintre alegători, pentru POT – 4.5%, pentru SOS România – 1.4%, iar pentru SENS – 2.2%. 1.3% dintre respondenţi îşi exprimă preferinţa pentru un candidat independent, iar 1% pentru alt partid.
„AUR atinge cel mai mic scor în măsurătorile INSCOP realizate după alegerile prezidenţiale din mai 2025 (37%), pierzând faţă de începutul anului 2026, 4 puncte procentuale. În acelaşi timp, se observă un nou fenomen care, luna aceasta, pare mai amplu faţă de alte măsurători, şi anume creşterea semnificativă a diferenţelor între intenţia de vot a respondenţilor care aleg un partid, respectiv a respondenţilor care aleg un partid şi declară că ar veni sigur la vot (votanţii mobilizaţi). De exemplu, în cazul PSD este o diferenţă de 3,5 puncte procentuale între cei care aleg PSD (20,1%) şi votanţii mobilizaţi ai PSD (16,6%). Spre comparaţie, PNL, USR şi AUR au alegători mai mobilizaţi, în timp ce PSD şi UDMR au alegători mai puţin mobilizaţi în acest moment”, a precizat directorul INSCOP, Remus Ştefureac.
Datele au fost culese în perioada 1-7 aprilie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Metoda de cercetare este interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Hackerii ruși au spart zeci de e-mailuri ale unor ofițeri ai Forțelor Aeriene Române. Cum au acționat
Hackerii ruși au spart zeci de e-mailuri ale unor ofițeri ai Forțelor Aeriene Române. Cum au acționat O analiză Reuters arată că hackeri cu legături în Rusia au compromis cel puțin 67 de conturi de e-mail aparținând unor ofițeri ai Forțelor Aeriene Române. Printre acestea s-ar număra mai multe conturi asociate unor baze aeriene NATO, […]
FOTO | România a trimis 15 tone de ajutoare umanitare populaţiei civile din Liban: În ce constă pachetul umanitar
România a trimis 15 tone de ajutoare umanitare populaţiei civile din Liban: În ce constă pachetul umanitar România trimite 15 tone de ajutoare umanitare constând în alimente, corturi, saci de dormit, perne şi pături, populaţiei civile din Liban. Transportul a plecat miercuri, 15 aprilie 2026 către Aman cu un avion C130 şi cu un Spartan […]
Haos pe piața muncii din România: Mii de angajați au rămas fără loc de muncă. Transilvania, printre cele mai afectate zone
Haos pe piața muncii din România: Mii de angajați au rămas fără loc de muncă. Care sunt cele mai afectate domenii Piața muncii din România se confruntă cu dificultăți tot mai mari. În primele luni ale acestui an, mii de angajați și-au pierdut locurile de muncă, iar specialiștii spun că valul concedierilor ar putea continua. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Hackerii ruși au spart zeci de e-mailuri ale unor ofițeri ai Forțelor Aeriene Române. Cum au acționat
Hackerii ruși au spart zeci de e-mailuri ale unor ofițeri ai Forțelor Aeriene Române. Cum au acționat O analiză Reuters...
AUR, la cel mai mic scor de după alegerile prezidențiale: Ce mai indică un sondaj INSCOP realizat la începutul lunii aprilie 2026
AUR, la cel mai mic scor de după alegerile prezidențiale: Ce mai indică un sondaj INSCOP realizat la începutul lunii...
Știrea Zilei
Fitch Ratings: Profilul de credit de sine stătător al municipiului Alba Iulia depășește cu trei trepte ratingul României
Fitch Ratings: Profilul de credit de sine stătător al municipiului Alba Iulia depășește cu trei trepte ratingul României Agenția internațională...
AMENZI de peste 80.000 de lei în urma controalelor făcute de DSVSA Alba în perioada Sărbătorilor Pascale 2026: A fost sancționat și transportul animalelor fără documente de mișcare
AMENZI de peste 80.000 de lei în urma controalelor făcute de DSVSA Alba în perioada Sărbătorilor Pascale 2026: A fost...
Curier Județean
FOTO | Un tânăr moț, Paul Toader, elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, MENȚIUNE la Olimpiada Națională de Geografie 2026: Prestație remarcabilă și pentru Alexandru Pripon
Un tânăr moț, Paul Toader, elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, MENȚIUNE la Olimpiada Națională de Geografie 2026:...
Muniție rămasă neexplodată la Vinerea, zona centura nouă: Intervine un echipaj pirotehnic al ISU Alba pentru asanare
Muniție rămasă neexplodată la Vinerea, zona centura nouă: Intervine un echipaj pirotehnic al ISU Alba pentru asanare Un echipaj pirotehnic...
Politică Administrație
FOTO | Lucrări de modernizare în mai multe puncte din Teiuș: Unde se acționează
Lucrări de modernizare în mai multe puncte din Teiuș: Unde se acționează În această perioadă sunt în desfășurare lucrări pe...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
Opinii Comentarii
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale La data...
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp Miercurea din Săptămâna Luminată se...