AUR, la cel mai mic scor de după alegerile prezidențiale: Ce mai indică un sondaj INSCOP realizat la începutul lunii aprilie 2026

Ioana Oprean

acum 4 ore

AUR rămâne lider detaşat în preferinţele românilor pentru alegerile parlamentare, deşi îşi continuă coborârea sub pragul de 40% din opţiunile de vot, înregistrând cel mai mic scor de după alegerile prezidențiale, conform unui sondaj INSCOP.

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot şi 10 ”sigur da” vor merge la vot, 15.8% dintre români au ales 1, 1% au ales 2, 0.7% au ales 3, 0.4% au ales 4, 4.8% au ales 5, 0.5% au ales 6, 3.2% au ales 7. 3.6% indică 8, 2.5% 9 şi 64.9% indică 10. 2.6% nu ştiu sau nu răspund la această întrebare.

Raportat la cei care au exprimat preferinţa pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (77.3% din total eşantion)

• AUR: 37% dintre alegători ar vota cu AUR (faţă de 38% în martie 2026, 40.9% în ianuarie, 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai 2025).

• PSD: 20.1% ar vota cu PSD (faţă de 19.2% în martie 2026, 18.2% în ianuarie, 19.5% în noiembrie, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai 2025).

• PNL: 15.5% ar opta pentru PNL (faţă de 14.5% în martie 2026, 13.5% în ianuarie, 14.6% în noiembrie, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai 2025).

• USR: 12.7% ar vota pentru USR (faţă de 11.4% în martie 2026, 11.7% în ianuarie, 12.3% în noiembrie, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai 2025).

• UDMR: pentru UDMR ar vota 4.3% din alegători (faţă de 4% în martie 2026, 4.9% în ianuarie, 4.8% în noiembrie, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).

• POT: pentru POT ar vota 3.6% dintre alegători (faţă de 3% în martie 2026, 5% în ianuarie, 3.1% în noiembrie, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025)

• SOS România: pentru SOS Romania – 2.8% (faţă de 3.3% în martie 2026, 2.8% în ianuarie, 1.7% în noiembrie, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025).

• SENS: pentru SENS – 2.4% (faţă de 3.6% în martie 2026, 4% în ianuarie, 3.2% în noiembrie, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025).

• Independent: 1% îşi exprimă preferinţa pentru un candidat independent (faţă de 1.4% în martie 2026, 2% în ianuarie, 1% în noiembrie, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025).

• Alt partid: 0.7% dintre votanţi ar da votul unui alt partid (faţă de 1.6% în martie 2026, 1.1% în ianuarie, 1.8% în noiembrie, 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025)

Raportat la cei care au exprimat preferinţa pentru un partid din listă şi au declarat că ar merge sigur la vot (55.9% din total eşantion)

38.8% dintre cei care au exprimat o opţiune de vot ar vota cu AUR, 16.9% cu PNL, 16.6% cu PSD, 14.4% cu USR. Pentru UDMR ar opta 3% dintre alegători, pentru POT – 4.5%, pentru SOS România – 1.4%, iar pentru SENS – 2.2%. 1.3% dintre respondenţi îşi exprimă preferinţa pentru un candidat independent, iar 1% pentru alt partid.

„AUR atinge cel mai mic scor în măsurătorile INSCOP realizate după alegerile prezidenţiale din mai 2025 (37%), pierzând faţă de începutul anului 2026, 4 puncte procentuale. În acelaşi timp, se observă un nou fenomen care, luna aceasta, pare mai amplu faţă de alte măsurători, şi anume creşterea semnificativă a diferenţelor între intenţia de vot a respondenţilor care aleg un partid, respectiv a respondenţilor care aleg un partid şi declară că ar veni sigur la vot (votanţii mobilizaţi). De exemplu, în cazul PSD este o diferenţă de 3,5 puncte procentuale între cei care aleg PSD (20,1%) şi votanţii mobilizaţi ai PSD (16,6%). Spre comparaţie, PNL, USR şi AUR au alegători mai mobilizaţi, în timp ce PSD şi UDMR au alegători mai puţin mobilizaţi în acest moment”, a precizat directorul INSCOP, Remus Ştefureac.

Datele au fost culese în perioada 1-7 aprilie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Metoda de cercetare este interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese  Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Actualitate

Hackerii ruși au spart zeci de e-mailuri ale unor ofițeri ai Forțelor Aeriene Române. Cum au acționat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

15 aprilie 2026

De

Hackerii ruși au spart zeci de e-mailuri ale unor ofițeri ai Forțelor Aeriene Române. Cum au acționat O analiză Reuters arată că hackeri cu legături în Rusia au compromis cel puțin 67 de conturi de e-mail aparținând unor ofițeri ai Forțelor Aeriene Române. Printre acestea s-ar număra mai multe conturi asociate unor baze aeriene NATO, […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | România a trimis 15 tone de ajutoare umanitare populaţiei civile din Liban: În ce constă pachetul umanitar

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

15 aprilie 2026

De

România a trimis 15 tone de ajutoare umanitare populaţiei civile din Liban: În ce constă pachetul umanitar România trimite 15 tone de ajutoare umanitare constând în alimente, corturi, saci de dormit, perne şi pături, populaţiei civile din Liban. Transportul a plecat miercuri, 15 aprilie 2026 către Aman cu un avion C130 şi cu un Spartan […]

Citește mai mult

Actualitate

Haos pe piața muncii din România: Mii de angajați au rămas fără loc de muncă. Transilvania, printre cele mai afectate zone

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

15 aprilie 2026

De

Haos pe piața muncii din România: Mii de angajați au rămas fără loc de muncă. Care sunt cele mai afectate domenii Piața muncii din România se confruntă cu dificultăți tot mai mari. În primele luni ale acestui an, mii de angajați și-au pierdut locurile de muncă, iar specialiștii spun că valul concedierilor ar putea continua. […]

Citește mai mult