Avertismentul transmis de un cunoscut economist român: ,,România este deja în Junk. Din punctul de vedere al băncilor”

Economistul Radu Georgescu susține că România este deja tratată de piețele financiare ca o țară din categoria „junk”, chiar dacă agenția Fitch nu a retrogradat oficial ratingul de țară.

În opinia sa, raportul pe care agenția îl va publica pe 31 iulie va menține perspectiva negativă, fără o nouă retrogradare.

Mesajul integral publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:

Săptămâna aceasta este una extrem de importantă pentru România. Nu, nu mă refer la meciurile din Europa ale Universității Craiova, U Cluj, CFR și FCSB.

Vineri, 31 iulie, Fitch publică raportul de rating pentru România. România stă acum la BBB-, ultima treaptă din categoria „investment grade”, cu perspectivă negativă. Sub ea începe „Junk”. Iar perspectiva negativă o au, în acest moment, toate cele trei mari agenții: Fitch, Moody’s și S&P.

Va pune Fitch oficial România în Junk? Iată ce cred eu că se va întâmpla.

România este deja în Junk. Din punctul de vedere al băncilor. În poză vezi prima de risc plătită la credite de țările din Europa Centrală și de Est, vineri, 24 iulie 2026. România plătește, de departe, cea mai mare primă de risc de credit. Nu peste o lună. Nu dacă se întâmplă ceva. Acum.

Asta pentru cei care se bucură că a scăzut deficitul bugetar. Băncile străine nu se bucură. Pentru un motiv simplu: scăderea deficitului bugetar vine aproape exclusiv din creșteri de taxe și din tăieri de investiții. Cheltuielile curente ale Guvernului au crescut în 2026 cu 9,6 miliarde de lei față de 2025. Deci, zero reforme structurale ale statului.

Prima de risc bancară funcționează exact ca asigurarea Casco. Cu cât șoferul are un risc mai mare să facă accident, cu atât polița este mai scumpă. Baza de calcul pentru dobânzile în euro sunt dobânzile plătite de guvernul german. Acelea sunt considerate risc zero. Tot ce plătește România peste ele este prețul pe care piața îl pune pe riscul de a ne împrumuta. Piața spune deja ce crede.

Ce va face Fitch

Fitch nu este bancă. Nu este nici măcar asigurator. Este o firmă care analizează date economice și pune o etichetă.

Deoarece Fitch este o firmă serioasă, nu este un influencer pe rețelele sociale, este aproape imposibil ca Fitch să spună că situația economică în România s-a îmbunătățit și să treacă perspectiva de la negativă la stabilă. Nu poți scrie „stabil” atâta timp cât băncile și asigurătorii pun pe România cel mai mare preț al riscului din Europa. Ai contrazice piața cu propriile ei date. Este la fel de improbabil ca Fitch să treacă România oficial la Junk. Agențiile de rating nu retrogradează ca să prevină. Retrogradează ca să constate. Trec o țară în Junk când economia e deja în șanț — de regulă, după ce moneda s-a devalorizat puternic, nu înainte.

Iar o retrogradare acum ar declanșa un efect de domino.

Fondurile care au mandat să dețină doar obligațiuni „investment grade” ar fi obligate să vândă, costul finanțării ar exploda peste noapte. Iar băncile locale — care dețin cantități uriașe de titluri de stat — ar resimți imediat lovitura.

Concluzii

Vineri, Fitch va păstra, cu o probabilitate foarte mare, perspectiva negativă pentru România. Fără retrogradare. Fără îmbunătățire.

Sâmbătă vor fi unii care se bucură. Dar este bucuria unei echipe care a înscris un gol. Scorul este 5-1 pentru adversar.

ar meciul următor e pe 11 septembrie, când vine Moody’s. Să fie economie.

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