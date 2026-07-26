La Campionatele naționale de seniori: Lenuța Constantin – locul 4, George Cozma (ambii CSU Alba Iulia) – locul 5, în proba de 800 metri
La Campionatele naționale de seniori: Lenuța Constantin – locul 4, George Cozma (ambii CSU Alba Iulia) – locul 5, în proba de 800 metri
La Campionatele Naționale de seniori disputate la Craiova, pe lângă Mihaela Blaga (AC Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia), care a devenit campioană națională în proba de 3000 metri obstacole, au mai concurați alți doi atleți din Alba, pregătiți de Cristina Man.
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Lenuța Constantin (19 ani, CS Universitar Alba Iulia s-a clasat pe locul 5 în proba de 800 de metri, cu 2:11,81 (SB), într-o cursă câștigată de Cristina Bălan (Atletic Timișoara/CSM Craiova) – timpul 2:08.52
De asemenea, David George Cozma (19 ani, CSU Alba Iulia0 a terminat pe locul 11 (locul 4 în finala A), tot pe distanța de 800 metri (timpul 1:54.97), învingător fiind Mark Fandly (Atletico Slănic) – rezultatul 1:48.66
Pentru Lenuța Constantin a fost ultrima repetiție înaintea cele mai importante întreceri a anului, Mondialele Under 20 de la Oregon (5-9 august), Cristina Man fiind conducătoarea delegației „tricolore”.
Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia) a cucerit titlul național în proba de 3000 metri obstacole, la senioare, și implicit a realizat calificarea la Europenele de Seniori (Birmingham, 10-16 august).
La naționale, Rareș Miklos (antrenor la CSȘ Blaj, legitimat la CSȘ Sighișoara) a cucerit medalia de bronz în proba de 10.000 metri (timpul 31:25).
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