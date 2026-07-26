Sondaj CURS | AUR, pe primul loc în intenția de vot. PSD și PNL duc o luptă strânsă pentru locul al doilea. Majoritatea românilor consideră că țara merge într-o direcție greșită

AUR, pe primul loc în intenția de vot. PSD și PNL duc o luptă strânsă pentru locul al doilea. Majoritatea românilor consideră că țara merge într-o direcție greșită

AUR conduce detașat în preferințele electorale pentru alegerile parlamentare, fiind cotat la 34% din intențiile de vot, cu un avans de peste zece procente în fața PSD și PNL, potrivit celui mai recent sondaj CURS, realizat în a doua jumătate a lunii iulie. Cercetarea relevă și un nivel ridicat de nemulțumire în rândul populației, opt din zece români fiind de părere că țara merge într-o direcție greșită.

Dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, AUR ar obține 34% dintre voturile celor care declară că s-ar prezenta la urne, față de 32% în sondajul CURS din luna mai 2026, scrie Știri pe Surse.

PSD ocupă locul al doilea, cu 23% (față de 24% în mai), fiind urmat la numai două puncte procentuale de PNL, creditat cu 21% (față de 20% în mai). USR se situează pe poziția a patra, cu 9% (la fel ca în mai), la o distanță considerabilă de primele trei formațiuni.

UDMR este cotat cu 4%, SOS România cu 3%, iar PNRR-Piedone și Acțiunea Conservatoare – ACT ar obține câte 2%. Alte formațiuni cumulează, de asemenea, 2%.

Nemulțumirea față de evoluția generală a României este aproape generalizată. Potrivit cercetării, 80% dintre respondenți consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.

Doar 16% apreciază că România merge într-o direcție bună, în timp ce 4% nu au știut sau nu au dorit să răspundă. Ponderea evaluărilor negative este astfel de cinci ori mai mare decât cea a răspunsurilor pozitive, diferența dintre cele două categorii fiind de 64 de puncte procentuale, mai notează sursa citată.

Cercetarea a fost efectuată în perioada în care România traversează un blocaj politic prelungit, declanșat după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, la 5 mai.

Tentativele ulterioare de constituire a unei noi majorități nu au produs o soluție stabilă. La 13 iulie, liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale au discutat cu președintele Nicușor Dan, însă reuniunea s-a încheiat fără un acord privind ieșirea din criză.

În acest context, scorul de 80% privind direcția greșită poate fi citit și ca un indicator al costului public produs de prelungirea incertitudinii politice. În același timp, avansul AUR arată că principalul beneficiar electoral al climatului actual este partidul care se prezintă ca alternativă la formațiunile implicate în guvernările ultimilor ani.

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