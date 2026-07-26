Curier Județean

Adio mașinilor parcate doar pentru reclamă pe domeniul public în Alba Iulia? Primăria pregătește o interdicție

Ioana Oprean

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Adio mașinilor parcate doar pentru reclamă pe domeniul public în Alba Iulia? Primăria pregătește o interdicție

Primăria Alba Iulia propune o schimbare importantă în modul în care este realizată publicitatea stradală. Potrivit noului Regulament privind organizarea și desfășurarea activității de publicitate, reclamă și afișaj, aflat în prezent în consultare publică, va fi interzisă amplasarea sau expunerea vehiculelor în scop publicitar pe domeniul public al municipiului.

Concret, proiectul de regulament prevede că „pe domeniul public sau privat al municipiului Alba Iulia – carosabil, trotuar, locuri de parcare marcate sau alte suprafețe similare – se interzice amplasarea ori expunerea vehiculelor în scop publicitar”.

Dacă prevederea va fi adoptată în forma actuală, aceasta ar putea afecta practica întâlnită în mai multe orașe din România, prin care autoturisme, remorci sau alte vehicule inscripționate sunt lăsate zile sau chiar săptămâni în parcări publice sau pe marginea drumurilor exclusiv pentru a funcționa ca suport de reclamă.

Măsura nu vizează, cel puțin prin formularea actuală, autovehiculele utilizate în mod obișnuit de firme și inscripționate cu elemente de identitate vizuală în timpul desfășurării activității. Textul regulamentului se referă la vehiculele amplasate sau expuse „în scop publicitar”, ceea ce lasă loc unor interpretări privind situațiile concrete în care un vehicul este folosit ca mijloc de transport și cele în care acesta este utilizat exclusiv ca suport de reclamă.

Inițiatorii regulamentului urmăresc reducerea aglomerării vizuale și protejarea imaginii urbane, documentul conținând numeroase reguli privind amplasarea firmelor, panourilor publicitare și a altor mijloace de promovare.

Regulamentul nu este însă în vigoare. Proiectul se află în consultare publică, ceea ce înseamnă că persoanele fizice, operatorii economici și organizațiile interesate pot transmite observații și propuneri înainte ca documentul să fie supus aprobării Consiliului Local. Forma finală poate suferi modificări în urma acestei proceduri.

Prevederea privind vehiculele publicitare este una dintre cele mai restrictive din proiect.

foto – cu rol ilustrativ

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