Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia), vicecampioană balcanică la Under 20, în proba de 1500 metri, la Craiova!

Rezultat excelent realizat de Lenuța Constantin, sportiva legitimată la CS Universitar Alba Iulia și „Mica Romă” Blaj devenind vicecampioană balcanică la Under 20.

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Atleta pregătită de Cristina Man a terminat pe locul secund în cursa de 1500 metri, în competiția de la Craiova, cu rezultatul 4:26.65. Campioană a fost Mireya Bugeja (Malta) – cu timpul 4:25.81, iar pe treapta a treia a podiumului s-a clasat Myrto Valacha (Grecia) – rezultatul 4.27.41 (SB), într-o probă cu 8 concurente (una a abandonat).

Săptămâna trecută, Lenuța Constantin a devenit dublă campioană națională, la competiția Under 18, în probele de 1500 metri și 800 metri. Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia) va fi prezentă la Mondialele Under 20 de la Oregon (5-9 august), concursul major al anului, iar Mihaela Blaga (AC „Mica Romă” Blaj/CSU Alba Iulia) are șanse de calificare la Europenele de seniori de la Birmingham (10-16 august).

„Este o medalie așteptată, care confirmă faptul că Lenuța se află într-o formă foarte bună. Rezultatul este cu atât mai valoros cu cât vine imediat după o perioadă solicitantă, marcată de examenul de Bacalaureat, pe care l-a promovat cu succes. Acum intrăm în linie dreaptă cu pregătirea pentru Campionatul Mondial Under 20, principalul obiectiv al sezonului. Sperăm ca, prin munca depusă și o pregătire fără probleme, să avem o comportare cât mai bună și să ne ridicăm la nivelul așteptărilor”, a precizat antrenoarea Cristina Man, după acest rezultat excelent.

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