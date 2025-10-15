Atenționare transmisă de Poliția Română! Mai multe mesaje false au fost trimise în numele instituției: ,,Menite să vă sperie și să vă determine să introduceți datele bancare”
Atenționare transmisă de Poliția Română! Mai multe mesaje false au fost trimise în numele instituției. Mesajul complet
Poliția Română avertizează populația cu privire la mai multe tentative de fraudă apărute în spațiul online. Instituția a comunicat că, în ultima perioadă, oamenii au primit mesaje care anunță că ,,dispozitivul a fost blocat”.
Ele impun plata unei ,,amenzi” fictive, care necesită accesarea unor linkuri sau ferestre tip ,,blocare dispozitiv”.
Poliția Română a transmis un mesaj care avertizează asupra acestor tipuri de fraudă:
Poliția Română nu blochează dispozitive și nu solicită plata amenzilor online prin formulare care cer date de card!
În ultima perioadă, au apărut mesaje și pagini false care pretind că provin de la Poliția Română și anunță că „dispozitivul a fost blocat” pentru a impune plata unei „amenzi”. Aceste mesaje sunt tentative de fraudă informatică (scam) menite să vă sperie și să vă determine să introduceți datele personale sau bancare.
- Nu introduceți datele de card!
- Nu plătiți nicio sumă indicată pe astfel de site-uri!
- Închideți imediat pagina respectivă!
- Există doar un site oficial: www.politiaromana.ro
Dacă, totuși, ați introdus date bancare, contactați imediat banca și sesizați-ne cazul!
Fiți vigilenți! Poliția Română nu vă va cere niciodată să achitați amenzi prin linkuri primite online sau prin ferestre de tip „blocare dispozitiv”, se arată în mesajul transmis de Poliția Română.
