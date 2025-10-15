VIDEO | Deplasări IMPRESIONANTE de tehnică militară în România: Ce se pregătește

Deplasări impresionante de tehnică militară în România

În România au loc în această perioadă deplasări impresionante de tehnică militară pentru exercițiul „DACIAN FALL” 2025.

Trupele franceze au traversat trei frontiere, ale Greciei, Bulgariei și României.

„Dacă întâlniți în drumul vostru convoaie militare și dacă o să vedeți imagini pe rețelele de socializare, să știți că acestea se îndreaptă către locațiile de instruire și se pregătesc pentru exercițiul multinațional, care se va derula în poligoanele de instruire din Alba Iulia, Babadag, Bogata, Capu Midia, Conachi, Cincu, Cârțișoara, Giarmata, Hanu și Smârdan”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Acest amplu antrenament are loc în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie, fiind implicați 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania.

Secvențele de instruire vor avea loc pe teritoriul României și al Bulgariei”, a precizat Ministerul Apărării Naționale.

video: Allied Joint Force Command Naples – JFCNP

