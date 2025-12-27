ASTĂZI | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor pe drumurile din județ
ASTĂZI | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor pe drumurile din județ
Conform IPJ Alba, polițiștii rutieri acționează astăzi, 27 decembrie 2025, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.
Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.
Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Miracol de Crăciun! Georgiana, victima unei operații eșuate, a născut o fetiță: ,,Eram pe patul de moarte”
Miracol de Crăciun! Georgiana, victima unei operații eșuate, a născut o fetiță: ,,Eram pe patul de moarte” Georgiana Corpodean, o femeie care a fost operată de șase ori, din cauza unui episod grav de malpraxis, a reușit, să nască mult dorita ei fetiță, chiar în perioada sărbătorilor de Crăciun. Totul a început în urmă cu […]
Bărbat din Șugag, cercetat de polițiști. A condus fără să dețină permis de conducere
Bărbat din Șugag, cercetat de polițiști. A condus fără să dețină permis de conducere Polițiștii din Sebeș au oprit, pentru control, un bărbat, de 44 de ani, care conducea, pe raza localității Șugag, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Potrivit IPJ Alba, la data de 26 decembrie 2025, în jurul […]
FOTO | Intervenție chirurgicală realizată în premieră la Spitalul Județean Alba Iulia de sărbătoarea Crăciunului: ,,Mă mândresc cu echipa mea”
Intervenție chirurgicală realizată în premieră la Spitalul Județean Alba Iulia de sărbătoarea Crăciunului: ,,Mă mândresc cu echipa mea” În perioada sărbătorilor de iarnă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a fost reușită o intervenție chirurgicală în premieră, Miringoplastie cu cartilaj tragal realizată endoscopic. Potrivit medicilor, această procedură minim invazivă, de reconstrucție a membranei timpanice, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Vremea de Revelion 2025-2026. Meteorologii au anunțat cât ține gerul
Vremea de Revelion 2025-2026. Meteorologii au anunțat cât ține gerul Meteorologii au emis estimările despre evoluţia vremii pentru perioada 29...
Schimbare importantă la Gmail. Serviciul Google ar putea permite schimbarea adresei de email
Schimbare importantă la Gmail. Serviciul Google ar putea permite schimbarea adresei de email Gmail ar putea permite în curând modificarea...
Știrea Zilei
În 27 decembrie 1784: Horea și Cloșca, doi dintre conducătorii răscoalei țărănești din Transilvania, trădați de un pădurar, au fost prinși și duși în temnița din Alba Iulia
În 27 decembrie 1784: Horea și Cloșca, doi dintre conducătorii răscoalei țărănești din Transilvania, trădați de un pădurar, au fost...
Primăria Cugir, obligată să despăgubească proprietarul unui autoturism avariat de căderea „din senin” a unui arbore. Cetățeanul a cheltuit peste 15.000 de lei pentru reparația mașinii
Primăria Cugir, obligată să despăgubească proprietarul unui autoturism avariat de căderea „din senin” a unui arbore. Cetățeanul a cheltuit peste...
Curier Județean
FOTO | Miracol de Crăciun! Georgiana, victima unei operații eșuate, a născut o fetiță: ,,Eram pe patul de moarte”
Miracol de Crăciun! Georgiana, victima unei operații eșuate, a născut o fetiță: ,,Eram pe patul de moarte” Georgiana Corpodean, o...
ASTĂZI | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor pe drumurile din județ
ASTĂZI | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor...
Politică Administrație
FOTO | Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității din Șeușa
Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității...
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. URĂRI și FELICITĂRI prin SMS de Sf Ștefan
Mesaje de SFANTUL STEFAN 2025. URARI și FELICITARI care pot fi transmise prin SMS de Sf Ștefan În data de...
Nume care se sărbătoresc de SFÂNTUL ȘTEFAN 2025. Cui urăm „La mulți ani!” pe 27 decembrie
Nume care se sărbătoresc de SFÂNTUL ȘTEFAN 2025. Cui urăm „La mulți ani!” pe 27 decembrie de Sf. Ștefan În...