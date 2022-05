Astăzi, ora 18.00, Metalurgistul Cugir – Minaur Baia Mare | Arde Drăgana! Turul barajului pentru promovarea în Liga a 2-a

Astăzi, de la ora 18.00, mare meci mare sub Drăgana, Metalurgistul Cugir – Minaur Baia Mare, prima manșă a barajului pentru promovarea în Liga a 2-a (returul, sâmbătă, 28 mai, la ora 17.30, în Maramureș).

“Roș-albaștrii” bat pentru al doilea an consecutiv la porțile eșalonului secund, după ce sezonul trecut au pierdut dubla cu SCM Zalău (0-3, la “masa verde”, 0-2 pe teren în Sălaj; și 0-2 pe teren propriu). Iar dacă în 2021 barajul a fost abordat din postura de campioană a Seriei a 9-a, de data aceasta amfitrionii s-au calificat în etapa jocurilor eliminatorii de pe locul secund al seriei (51 de puncte, după CS Hunedoara, ce a acumulat 73 de puncte). Chiar dacă a fost învinsă în ultimele două întâlniri din play-off, ce nu mai aveau importanță, Minaur a câștigat Seria a 10-a, cu 58 de puncte (4 mai mult decât CAO Oradea). Învingătoarea din această dublă va juca cu promovarea pe masă contra formației calificate dintre CA Oradea și CS Hunedoara, etapa finală din 4 și 8 iunie, primul meci în deplasare.

“Nu-i puțin lucru pentru Cugir să dispute două baraje de promovare consecutive. Plecând de la acest lucru, vrem să ne bucurăm de fotbal și ne dorim enorm să realizăm mai mult decât anul trecut. Sunt momente frumoase, trebuie trăite la maximum. Aceste două întâlniri încununează un an reușit al Metalurgistului”, a spus Lucian Itu, cel care a văzut pe viu oponentul acum două săptămâni (în 14 mai, la disputa Minaur – CA Oradea 0-2).

*Meciul anului!

Cugirenii vor să depășească performanța sezonului anterior, chiar dacă au în față o grupare mult mai potentă din punct de vedere financiar (reputatul Vasile Miriută este director tehnic!), cu un buget considerabil pentru eșalonul terț. Sub comanda antrenorului Ciprian Danciu sunt jucători importanți pentru acest nivel, precum ex-dinamoviștii P. Petre sau R. Stănescu, alături de Tand (aparține de FCSB), Sg. Ciocan, Donca, R. Rus, Văsălie (împrumutat de la “U” Cluj), Chinde sau C. Stanciu, plus “stranierii” Gneba (mijlocaș central de 20 de ani, din Coasta de Fildeș, împrumutat de la CFR Cluj), sau Mondragon (27 de ani, fundașul columbian trecut și pe la Osasuna)!

“Știm ce am realizat, unde suntem și ce ne dorim. Luăm fiecare meci în parte, să obținem maximum, iar dacă vom promova în Liga a 2-a, cu atât mai bine. Spre deosebire de CS Hunedoara, adversara din Seria a 9-a, noi nu am făcut un scop în sine din acest deziderat. Este clar că va fi o partidă ce se anunță spectaculoasă, la care așteptăm pe toți iubitorii fotbalului din Alba”, a spus Călin Mureșan, directorul clubului Metalurgistul.

Minaur este la a treia tentativă de promovare, iarăși din postura de favorită, precedentele fiind eșuate: în 2020, în campionatul marcat de pandemie, cu vecinii de la Comuna Recea (1-0, 0-1, eliminare dureroasă după loviturile de departajare), respectiv în 2021 (scoși de Unirea Dej, care a și promovat ulterior, în prima manșă a barajului, 0-0 acasă și 1-3 la Dej).

“Șansele sunt egale, și am mare încredere că vom câștiga jocul de acasă, iar în retur vom vedea ce se va întâmpla. Adversarii alcătuiesc o echipă extrem de puternică de la mijloc în sus, foarte periculoasă pe benzi. Luăm lucrurile din aproape în aproape și ne dorim să facem o bucurie suporterilor cugireni”, a mai spus Itu. Va absenta Tăban (ruptură a ligamentelor încrucișate), probleme medicale mai acuzând P. Păcurar și I. Grozav (nerefăcuți total, după perioade de indisponibilitate).

