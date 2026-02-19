ASTĂZI | Nicuşor Dan va participa, la inițiativa lui Donald Trump, la Consiliul pentru Pace organizat la Washington. România va avea statut de observator
Nicuşor Dan va participa, la inițiativa lui Donald Trump, la Consiliul pentru Pace organizat la Washington. România va avea statut de observator
Preşedintele Nicuşor Dan urmează să participe astăzi, joi, 19 februarie, la Consiliul pentru Pace, o iniţiativă a preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, la Washington. Țara noastră va avea statutul de observator.
Din delegaţia şefului statului fac parte consilierul prezidenţial pentru securitate naţională, Marius Lazurca, consilierul prezidenţial pentru politici economice şi sociale, Radu Burnete, şi consilierul de stat din cadrul Departamentului Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni, Vlad Ionescu, potrivit PRO TV.
Într-un interviu acordat marţi la Radio România Actualităţi, preşedintele Nicuşor Dan a subliniat că „este în interesul României” să participe la Consiliul pentru Pace, în calitate de observator.
Şeful statului a arătat că organizaţia are o Cartă pe care au semnat-o deja statele ce au devenit membre şi în aceasta sunt prevederi care sunt în contradicţie cu angajamente internaţionale pe care România şi le-a luat.
,,Membrii acestei organizaţii îşi propun împreună să dispună sancţiuni, dar România are obligaţie faţă de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte sancţiunile pe care le-ar putea dispune faţă de o ţară sau faţă de un operator economic şi atunci evident că suntem oameni serioşi, nu putem semna încălcându-ne obligaţia pe care ne-am asumat-o deja”, a explicat preşedintele.
Potrivit acestuia, în cursul zilei de joi, la Washington, are loc o primă întâlnire de lucru a acestei organizaţii.
,,După ce am primit invitaţia de a participa la această şedinţă, la prima întâlnire, am solicitat alte tipuri de clarificări. (…) După câteva zile de discuţii cu partea americană am stabilit ce înseamnă să fii observator la această reuniune. Credem că e în interesul României să participe în această calitate de observator”, a punctat şeful statului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Designul monocrom cu adâncime: Folosirea texturilor și tonurilor pentru a evita monotonia
Designul monocrom cu adâncime: Folosirea texturilor și tonurilor pentru a evita monotonia Un spațiu monocrom poate fi o declarație de rafinament atunci când este tratat cu atenție și profunzime. De la primele impresii până la senzațiile subtile pe care le transmite, un astfel de decor nu trebuie să fie niciodată lipsit de personalitate. Chiar de […]
18-20 februarie 2026 | Risc mare de avalanșă, de gradul 4 din 5, în Munții Parâng-Șureanu: Stratul de zăpadă este instabil în primii 30-40 cm
Risc mare de avalanșă, de gradul 4 din 5, în Munții Parâng-Șureanu În intervalul 18 februarie 2026 (ora 20.00) – 20 februarie 2026 (ora 20.00) este risc mare de avalanșă, de gradul 4 din 5, în Munții Parâng-Șureanu. Conform buletinului nivometeorologic emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), la peste 1.800 de metri, în Munții […]
20-22 februarie 2026 | Vreme în răcire accentuată în România, ninsori, precipitații mixte, viscol, polei și ghețuș
Vreme în răcire accentuată în România, ninsori, precipitații mixte, viscol, polei și ghețuș Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo de răcire accentuată în România, ninsori, precipitații mixte, viscol, polei și ghețuș, valabilă în România în intervalul 20 februarie 2026 (ora 2.00) – 22 februarie 2026 (ora 10.00). Citește și: Un ger năprasnic […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Designul monocrom cu adâncime: Folosirea texturilor și tonurilor pentru a evita monotonia
Designul monocrom cu adâncime: Folosirea texturilor și tonurilor pentru a evita monotonia Un spațiu monocrom poate fi o declarație de...
ASTĂZI | Nicuşor Dan va participa, la inițiativa lui Donald Trump, la Consiliul pentru Pace organizat la Washington. România va avea statut de observator
Nicuşor Dan va participa, la inițiativa lui Donald Trump, la Consiliul pentru Pace organizat la Washington. România va avea statut...
Știrea Zilei
Consiliul Local Alba Iulia A APROBAT contractarea unui împrumut de până la 30 de milioane de euro, prin emiterea de obligațiuni, pentru finanțarea obiectivelor de investiții prioritare
Consiliul Local Alba Iulia A APROBAT contractarea unui împrumut de până la 30 de milioane de euro, prin emiterea de...
VIDEO | Mai multe clădiri sunt demolate într-o comună de munte din Alba: Va fi amenajat un nou centru civic, cu parcări și un loc de agrement pentru copii
Mai multe clădiri sunt demolate într-o comună de munte din Alba: Va fi amenajat un nou centru civic Au început...
Curier Județean
ACCIDENT rutier la Sebeș, pe strada Dorin Pavel: Trei autoturisme implicate
ACCIDENT rutier la Sebeș pe strada Dorin Pavel: Trei autoturisme au fost implicate Un accident rutier a avut loc astăzi,...
Șofer din Mureș, cercetat de polițiștii din Alba: A fost prins la volanul unei mașini radiate din circulație, pe un drum din Alba Iulia
Șofer din Mureș, cercetat de polițiștii din Alba: A fost prins la volanul unei mașini radiate din circulație, pe un...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD a votat pentru construcția unui aqua park modern la Ocna Mureș și susține această investiție
PSD a votat pentru construcția unui aqua park modern la Ocna Mureș și susține această investiție Consilierii județeni ai PSD...
Primăria Mihalț: Anunț licitație publică închiriere imobil
Primăria Mihalț: Anunț licitație publică închiriere imobil Administrația publică din comuna Mihalț anunță licitație public pentru închirierea unui imobil. 1....
Opinii Comentarii
Mesaje de dragoste frumoase. Scurte declarații de iubire pentru ea și pentru el
Mesaje de dragoste frumoase • Scurte mesaje de iubire pentru el/ea soț(ie) • Declarații de dragoste emoționante Cele mai frumoase...
19 februarie: Ziua Națională Constantin Brâncuși. 150 de ani de la nașterea sculptorului
19 februarie: Ziua Națională Constantin Brâncuși. 150 de ani de la nașterea sculptorului Pe 19 februarie este marcată Ziua Națională...