ASTĂZI | COD ROȘU de vânt puternic și viscol în zona de munte a județului Alba. Mesaj RO-ALERT în mai multe localități

COD ROȘU de vânt puternic și viscol în zona de munte a județului Alba. Mesaj RO-ALERT în mai multe localități

Un cod roșu avertizare nowcasting a fost emis pentru zona de munte de peste 1.800 de metri a județului Alba, astăzi, 28 decembrie. O mare parte din România se află sub avertizări de vreme rea.

Codul este valabil astăzi, până la ora 17:00. Vânt puternic cu viteza la rafală de peste 120km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care va determina scăderea vizibilității aproape de 0, potrivit ISU Alba.

A fost emis mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba a emis un set de reguli:

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate;

Iubitorilor de drumeții, le recomandăm să evite deplasările pe crestele montane – vizibilitatea scăzută și vântul puternic cresc riscul de rătăcire și accidentare.

Amânați drumețiile lungi sau ascensiunile dificile – vremea se poate înrăutăți brusc și planurile pot deveni periculoase.

Reamintim că orice situație de urgență poate fi raportată la numărul unic de urgență 112.

