Astăzi | Cod galben de vânt în județul Alba: Vor fi intensificări cu viteze de 50…70 km/h

Meteorologii ANM au emis un cod galben de vânt în mai multe zone ale țării, printre care și județul Alba. Intervalul de valabilitate este 4 iulie, ora 10 – 4 iulie, ora 23.

În intervalul menționat, în sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridionali și de Curbură, vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 50…70 km/h.

Zone afectate: sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridionali și de Curbură. Fenomene vizate sunt intensificări ale vântului.

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