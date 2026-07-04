Astăzi | Cod galben de vânt în județul Alba: Vor fi intensificări cu viteze de 50…70 km/h
Astăzi | Cod galben de vânt în județul Alba: Vor fi intensificări cu viteze de 50…70 km/h
Meteorologii ANM au emis un cod galben de vânt în mai multe zone ale țării, printre care și județul Alba. Intervalul de valabilitate este 4 iulie, ora 10 – 4 iulie, ora 23.
În intervalul menționat, în sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridionali și de Curbură, vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 50…70 km/h.
Zone afectate: sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridionali și de Curbură. Fenomene vizate sunt intensificări ale vântului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
4 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 4 iulie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]
Tânăr de 20 de ani, din Unirea, cercetat de polițiști: A fost prins fără permis în timp ce conducea un autoturism
Tânăr de 20 de ani, din Unirea, cercetat de polițiști: A fost prins fără permis în timp ce conducea un autoturism Un tânăr de 20 de ani, din Unirea, a fost oprit de polițiști pe raza localității pentru control. Oamenii legii au descoperit că nu nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. […]
Prezența unui URS, semnalată în comuna Valea Lungă: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă. La fața locului intervine un echipaj de jandarmi
Prezența unui URS, semnalată în comuna Valea Lungă: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă. La fața locului intervine un echipaj de jandarmi În comuna Valea Lungă a fost semnalată prezența unui urs, a anunțat Jandarmeria Alba, sâmbătă, 4 iulie 2026, la ora 09:40. Potrivit I.J.J Alba, în comuna Valea Lungă a fost […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026 | Vârsta de pensionare crește de la 1 iulie pentru anumite femei. Cum se calculează data exactă
Vârsta de pensionare crește de la 1 iulie pentru anumite femei. Cum se calculează data exactă Începând cu 1 iulie...
Avertismentul transmis de economistul Radu Georgescu: Economia României a înregistrat cea mai mare scădere a indicatorului de încredere din ultimii 15 ani. Toate ramurile sunt afectate
Avertismentul transmis de economistul Radu Georgescu: Economia României a înregistrat cea mai mare scădere a indicatorului de încredere din ultimii...
Știrea Zilei
10-12 iulie 2026 | Sărbătoarea Muzicii 2026: Cetatea Alba Carolina devine, din nou, scena pe care sunetul nu are limite. Stradivarius, balet, jazz, orgă și proiecții imersive. Programul
10-12 iulie 2026 | Sărbătoarea Muzicii 2026: Cetatea Alba Carolina devine, din nou, scena pe care sunetul nu are limite....
VIDEO | Tânărul care a atacat și a amenințat un alt tânăr pentru o sumă de bani, pe o stradă din Alba Iulia, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
Tânărul care a atacat și a amenințat un alt tânăr pentru o sumă de bani, pe o stradă din Alba...
Curier Județean
Astăzi | Cod galben de vânt în județul Alba: Vor fi intensificări cu viteze de 50…70 km/h
Astăzi | Cod galben de vânt în județul Alba: Vor fi intensificări cu viteze de 50…70 km/h Meteorologii ANM au...
4 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Politică Administrație
Comunicat Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat
Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat USR continuă numirile pe criterii politice după...
Comunicat PSD Alba | Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru România
Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru...
Opinii Comentarii
3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari
3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari La 3 iulie 1863, la...
FOTO | Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026 Vorbim în ultimii ani tot mai mult de dezvoltare...