Armata voluntară în România: Primele înscrieri încep din februarie-martie 2026. Câţi bani vor primi tinerii
Legea armatei voluntare în România a intrat în vigoare, iar primele înscrieri ar putea începe chiar din februarie sau martie 2026. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că programul va debuta în acest an cu aproximativ 1.000 de militari voluntari, urmând să fie reglementat printr-un ordin de ministru care va stabili unitățile și condițiile de pregătire.
„Urmează un ordin de ministru prin care să se reglementeze în ce unităţi, unde se duc oamenii ăştia. Planul este ca o primă etapă să fie de o mie de militari voluntari”, a spus Ministrul Apărării, Radu Miruţă, la Antena 3 CNN.
Radu Miruţă a subliniat că „fără această lege, România are în jur de 3.500 de rezervişti voluntari, ceea ce e destul de puţin”.
„Propunem prin această lege ca cei care se înscriu, între 18 şi 35 de ani să facă o pregătire de 4 luni de zile, după care să primească valoarea, contravaloarea a 3 salarii medii pe economie. 27.000 de lei primesc după aceste 4 luni. După aceste 4 luni, au următoarele variante. Fie să rămână în sistem, ca militari plătiţi, soldaţi plătiţi, fie să se ducă la o şcoală de pregătire în continuare, poate unii îşi găsesc vocaţia, le-a plăcut ce au văzut acolo şi vor să-şi continue cariera făcând o şcoală şi avansând. Fie să rămână în acea categorie de rezervişti voluntari ai Armatei Române, care să fie mobilizaţi în caz de Armata Română consider”, a mai spus ministrul.
El a mai spus că planul este ca până la finalul acestei săptămâni zona militară a ministerului să îi propună mecanismul prin care să se întâmple acest lucru, la ce unitate urmează să meargă, cine îi primeşte acolo, începând de când.
Vom porni, probabil, prin februarie-martie. Vor începe înscrierile şi pregătirile. Este o dezbatere despre cât de interesant este pentru tineri, adică se ocupă toate cele 1.000 de locuri, e bătaie pentru cele 1.000 de locuri? Ne adaptăm în timp.
Şi bugetul trebuie să-şi permită. Este şi de testare, adaptare şi treabă financiară, că trebuie să plăteşti nişte bani acestor 1.000 de oameni, dincolo de cazare, mâncare şi toate lucrurile pe perioada celor 4 luni de zile”, a spus ministrul Apărării.
Ministrul a comentat şi informaţia care a circulat că rezerviştii care sunt plecaţi în afara ţării trebuie să se întoarcă în termen de 15 zile, dacă izbucneşte un război.
„E o informaţie adevărată. Vă spun cu siguranţă că se aplică ceea ce înseamnă rezervist operaţional, care sunt oameni care au făcut armata şi care au obligaţia, conform Legii 44, în caz de război, să vină în 15 zile în România”, a spus Miruţă.
