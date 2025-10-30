Arbitrul Lorand Șipoș (Ocna Mureș) a promovat în lotul pentru Liga 3! Alba are 9 reprezentanți la nivel național
Vești excelente pentru arbitrajul din Alba: centralul Lorand Șipoș (21 de ani) din Ocna Mureș a promovat în lotul Ligii 3.
Citește și: FOTO: Arbitrul Darius Iviniș (Zlatna), primul joc oficial cu o echipă din Liga 1, în Cupa României, la duelul CS Dinamo – SC Dinamo!
Ocnamureșeanul s-a clasat pe locul 4 la concursul de promovare organizat de CCA și a reușit astfel să acceadă în lotul Ligii 3. „O performanță care confirmă munca, seriozitatea și pasiunea cu care Lorand tratează această activitate. Felicitări și mult succes în continuare pe drumul performanței”, este mesajul Comisiei Județene a Arbitrilor Alba (președinte Alexandru Vodă).
Este un alt motiv de satisfacție pentru arbitrajul județean după ce zlătneanul Darius Iviniș a fost delegat în această săptămână, în grupele Cupei României, la confruntarea CS Dinamo – Dinamo. Totodată, arbitrii asistenți Claudiu Dorobanțu (Cugir, 20 de ani), Gabriel Leahu (Ocna Mureș, 23 de ani) și Elisabeta Sunzuiană (Alba Iulia, 22 de ani) vor participa, în perioada 3-5 noiembrie, Cursurile Introductive și de Consolidare, desfășurate la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia.
Conform informațiilor publicate pe site-ul Comisiei Centrale a Arbitrilor, județul Alba este reprezentat la nivel național de 9 arbitri, după cum urmează: *Liga 1: Alexandru Vodă (Alba Iulia) – asistent; *Liga 2: Darius Florin Iviniș (Zlatna), Andrei Vladimir Nagy (Măhăceni), Daniel Nistor (Zlatna) – asistent; *Liga 3: Radu Scrob (Alba Iulia), Daniel Popa (Câmpeni) – asistent, Răzvan Voicu (Cugir) – asistent, Nectarie Leahu (Ocna Mureș) – asistent, Lorand Șipoș (Ocna Mureș).
