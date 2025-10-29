FOTO: Arbitrul Darius Iviniș (Zlatna), primul joc oficial cu o echipă din Liga 1, în Cupa României, la duelul CS Dinamo – SC Dinamo!

Arbitrul Darius Iviniș (Zlatna) a condus primul joc oficial cu o echipă din Liga 1, în Cupa României, la duelul CS Dinamo – SC Dinamo!

Arbitrul Darius Iviniș din Zlatna, a condus primul său joc oficial în care a fost implicată o formația din Liga 1, aseară, cu Cupa României, duelul „câinilor”, pe „Arcul de Triumf”, înte CS Dinamo și SC Dinamo 1948, scor 1-3.

„Mândrie pentru arbitrajul din Alba. Felicitări, Darius! Un nou pas înainte pentru tine și pentru arbitrajul din județul Alba”, este mesajul transmis de Comisia Județeană a Arbitrilor Alba.

Darius Florin Iviniș are 26 de ani și în urmă cu un an debuta la o partidă din Liga 2. În acest sezon a condus 4 întâlniri din eșalonul secund, anunțându-se o speranță a arbitrajului românesc. Cariera și-a început-o pe când era jucător, în 2017, iar în acest an a fost promovat în lotul de Liga 2. Iviniș a fost fotbalist la CS Zlatna, echipa din orașul natal, fiind pregătit de antrenorul Ionel Danciar, cel care s-a ocupat și de Andrei Mărginea, un alt zlătnean prezent ieri la partida din Cupa României.

Darius este arbitru de la vârsta de 16 ani, a jucat pe postul de portar la CS Zlatna, CSM Unirea Alba Iulia (juniori) și CS Ocna Mureș (Liga 3). După un sezon a decis să se focuseze doar pe arbitraj, iar în 2022 a fost promovat în Liga 3, fiind al doilea clasat la examenul organizat de CCA.

