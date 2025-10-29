FOTO: Arbitrul Darius Iviniș (Zlatna), primul joc oficial cu o echipă din Liga 1, în Cupa României, la duelul CS Dinamo – SC Dinamo!
Arbitrul Darius Iviniș (Zlatna) a condus primul joc oficial cu o echipă din Liga 1, în Cupa României, la duelul CS Dinamo – SC Dinamo!
Arbitrul Darius Iviniș din Zlatna, a condus primul său joc oficial în care a fost implicată o formația din Liga 1, aseară, cu Cupa României, duelul „câinilor”, pe „Arcul de Triumf”, înte CS Dinamo și SC Dinamo 1948, scor 1-3.
Citește și: Arbitrii Darius Iviniș (Liga 2) și Leahu Nectarie (Liga 3), promovări în eșaloanele superioare | Alba, 8 reprezentanți la nivel național
„Mândrie pentru arbitrajul din Alba. Felicitări, Darius! Un nou pas înainte pentru tine și pentru arbitrajul din județul Alba”, este mesajul transmis de Comisia Județeană a Arbitrilor Alba.
Darius Florin Iviniș are 26 de ani și în urmă cu un an debuta la o partidă din Liga 2. În acest sezon a condus 4 întâlniri din eșalonul secund, anunțându-se o speranță a arbitrajului românesc. Cariera și-a început-o pe când era jucător, în 2017, iar în acest an a fost promovat în lotul de Liga 2. Iviniș a fost fotbalist la CS Zlatna, echipa din orașul natal, fiind pregătit de antrenorul Ionel Danciar, cel care s-a ocupat și de Andrei Mărginea, un alt zlătnean prezent ieri la partida din Cupa României.
Darius este arbitru de la vârsta de 16 ani, a jucat pe postul de portar la CS Zlatna, CSM Unirea Alba Iulia (juniori) și CS Ocna Mureș (Liga 3). După un sezon a decis să se focuseze doar pe arbitraj, iar în 2022 a fost promovat în Liga 3, fiind al doilea clasat la examenul organizat de CCA.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
LPS Alba Iulia, locul trei la Cupa Timișoara-Memorialul „Ion Bădescu” | Înotătorii din Cetatea Marii Uniri, 7 medalii de aur, cele mai multe David Begov-Ungur
LPS Alba Iulia s-a clasat locul trei la Cupa Timișoara-Memorialul „Ion Bădescu” | Înotătorii din Cetatea Marii Uniri, 7 medalii de aur, cele mai multe David Begov-Ungur Echipa Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia s-a clasat pe locul al treilea în ierarhia pe echipe la Cupa Timișoara-Memorialul „Ion Bădescu”. Citește și: FOTO: Înotătorii LPS Alba […]
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), o primă victorie în tuneul ITF de Irapuato (Mexic)
Miriam Bulgaru, o primă victorie în tuneul ITF de Irapuato (Mexic) Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a obținut, marți, 28 octombrie 2025, o primă victorie în turneul ITF de la Irapuato (Mexic). Citește și: Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat turneul ITF de la Bistrița: Finală controlată autoritar În faza „16”-imilor de […]
Maya Csaszar (Student Sport Alba Iulia), convocată la lotul României Under 15 | Echipa albaiuliană, victorie netă, 20-0, în competiția internă
Talentata fotbalistă Maya Csaszar (Student Sport Alba Iulia), convocată la lotul României Under 15 | Echipa albaiuliană, victorie netă, 20-0, în competiția internă Maya Csaszar (Student Sport Alba Iulia), principala marcatoare a grupării albaiuliene, a fost convocată la echipa națională a României Under 15 de fotbal feminin, urmând a debuta pentru reprezentativa de junioare pregătită […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
SUA vor retrage soldați americani din România: Ce presupune reducerea prezenței americane în țara noastră
SUA vor retrage soldați americani din România Publicația „Kyiv Post” relatează, citând oficiali americani şi europeni, că Administraţia Trump este...
Europa urmează să fie lovită de un val de furtuni puternice. Vreme severă începând din luna noiembrie 2025 anunțată de meteorologi
Europa urmează să fie lovită de un val de furtuni puternice. Vreme severă începând din luna noiembrie O schimbare majoră...
Știrea Zilei
VIDEO | Într-un oraș din Alba, proiectul de transport public, tot mai aproape de finalizare, după ani de întârzieri și costuri suplimentare. Primar: „Suntem tot mai aproape de un transport public modern și ecologic”
Într-un oraș din Alba, proiectul de transport public, tot mai aproape de finalizare, după ani de întârzieri și costuri suplimentare....
VIDEO | Yukan’na, celebrul câine de salvare din Alba, a împlinit 11 ani: „Ce-i place cel mai mult? Antrenamente și bunătăți”
Yukan’na, celebrul câine de salvare din Alba, a împlinit 11 ani: „Ce-i place cel mai mult? Antrenamente și bunătăți” Yukan’na,...
Curier Județean
Tânăr, de 19 ani, cercetat de polițiști! A fost prins fără permis de conducere în timp ce se afla la volan pe o stradă din Vinerea
Tânăr, de 19 ani, cercetat de polițiști! A fost prins fără permis de conducere în timp ce se afla la...
Patru bărbați din Cugir, reținuți după ce s-au luat la bătaie: Scenele violente s-au petrecut în fața unui bloc, iar unul dintre ei a ajuns la spital
Patru bărbați din Cugir, reținuți după ce s-au luat la bătaie: Unul dintre ei a ajuns la spital Patru bărbați...
Politică Administrație
FOTO | Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile
Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile În 2025,...
FOTO | Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud
Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud Zeci...
Opinii Comentarii
29 octombrie – Ziua mondială a accidentului vascular cerebral (AVC): Unul din patru adulţi fac un accident vascular cerebral
29 octombrie – Ziua mondială a accidentului vascular cerebral (AVC): Unul din patru adulţi fac un accident vascular cerebral Ziua...
29 octombrie, Ziua Internațională a Internetului. România a intrat în era internetului în 1999
29 octombrie, Ziua Internațională a Internetului. România a intrat în era internetului în 1999 Ziua Internaţională a Internetului a fost...