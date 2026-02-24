Aqua Park-ul de peste 20 de milioane de euro de la Ocna Mureș: Și administrația din orașul salin a aprobat parteneriatul cu Consiliul Județean Alba pentru realizarea investiției

Consiliul Local Ocna Mureș a aprobat, într-o ședință extraordinară organizată în 19 februarie 2026, încheierea acordului de parteneriat cu Consiliul Județean Alba pentru implementarea în comun a proiectului care vizează realizarea unui Aqua Park în orașul salin.

Încheierea acordului de parteneriat a primit undă verde în aceeași zi și în plenul Consiliului Județean Alba.

Primul Aqua Park din județul Alba urmează să fie edificat pe malul stâng al râului Mureș, pe o suprafață de 5 hectare, într-o zonă cu potențial turistic, Băile Sărate din Ocna Mureș.

Investiția totală este estimată la peste 20 de milioane de euro, urmând să fie finanțată prin fonduri europene nerambursabile și de la bugetele locale ale celor două unități administrativ-teritoriale.

Prin acest parteneriat, se intenționează accesarea unor linii de finanțare specifice pentru dezvoltarea infrastructurii turistice balneare și de agrement.

Proiectul prevede construirea unui parc acvatic cu tobogane, piscină cu valuri, bazine interioare și exterioare, jacuzzi, zone de joacă și facilități adiacente.

Ocna Mureș este deja cunoscut pentru succesul Complexului Băile Sărate, iar Aqua Park-ul este gândit ca o extindere a ofertei turistice și de agrement, menită să atragă vizitatori din județele învecinate.

Ce prevede proiectul

Proiectul prevede construirea unei clădiri principale mixte (S+P+1E, cu o suprafața desfășurată de 6.700 mp), cu spații pentru agrement, administrative și de alimentație publică, care deservește zona de agrement exterioară, amenajarea a 3 bazine cu apă la interior, precum și a unei zone de jacuzzi și amenajarea unei zone spa la interior cu un bazin, saune, cameră cu sare și bazin de imersie.

În exterior este prevăzută amenajarea a 4 bazine cu apă, a unei zone cu tobogane acvatice, a unei zone de joacă pentru copii, construcția unei clădiri de bar, grupuri sanitare și a unei zone de dușuri care să deservească zona de agrement, precum și amenajarea unor zone pentru șezlonguri și baldachine pe platforma cu finisaj tip deck de lemn.

De asemenea, în incintă va fi amenajată și o parcare cu 403 locuri, din care 30 pentru persoane cu dizabilități.

Prin acest proiect se dorește realizarea unui parc de relaxare și agrement cu specific acvatic prin adoptarea unor soluții moderne:

Clădirea principală – C1, S = 3562,90 mp, regim de înălțime S parțial + P + E partial, cu funcțiuni mixte (agreement + administrative + alimentație publică) tip monobloc, care deservește zona de agreement exterioară și cuprinde:

-Subsol S = 234,07 mp: casa scării și depozite

-Parter S = 3129,49 mp: casa scării, recepție, spații administrative, restaurant cu terasă exterioară, sală bazine (3 piscine interioare: o piscină de relaxare adulți cu apă dulce S = 225 mp; un bazin cu apă sărată S = 151 mp și o piscină pentru copii S = 54,60 mp, precum și o zonă de Jacuzzi), zone de recreere, vestiare, dușuri, grupuri sanitare.

-Etaj S = 651,6 mp: recepție, zonă SPA (saună finlandeză, saună uscată, saună umedă), 3 camere masaj, o cameră cu sare, o piscină S = 41 mp, un bazin cu apă caldă și rece S = 8,13 mp, cameră depozitare, vestiare, dușuri senzoriale, grupuri sanitare.

Clădirea va fi prevăzută cu circuite separate pentru personalul angajat și public.

Clădirea C2, S = 274,80 mp, regim de înălțime P, cu funcțiune bar, cuprinde camera depozitare, grupuri sanitare și zona dușuri care deservesc zona de agrement:

– la exterior vor fi amenajate 4 bazine cu apă: piscină cu valuri, piscină pentru adulți, piscină pentru copii și bazin cu apă sărată;

– va fi amenajată o zonă cu tobogane acvatice, iar la exterior o zonă de joacă pentru copii și zone pentru șezlonguri și baldachine;

– se vor amenaja alei pietonale și parcări auto ce cuprinde 403 locuri, din care 30 vor fi destinate persoanelor cu dezabilități;

– vor fi amenajate spații verzi.

Accesul pe amplasament se va realiza din strada Fabricii, de pe latura sudică și estică a parcelei.

