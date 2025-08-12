Rămâi conectat

Curier Județean

Aproape 5.500 de șomeri în Alba la sfârșitul lunii iulie 2025: Majoritatea proveneau din mediul rural

Lucian Daramus

Publicat

acum 58 de minute

în

Aproape 5.500 de șomeri în Alba la sfârșitul lunii iulie 2025. Cei mai mulți sunt din mediul rural

La sfârșitul lunii iulie 2025 rata șomajului înregistrat la nivelul AJOFM Alba a fost de 3,56%, cu 0,01% mai mică decât cea din luna anterioară.

Citește și: LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 august 2025: 465 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Numărul total de șomeri înregistrați la finele lunii iulie 2025 a fost de 5.472 persoane, dintre care 2.683 femei, în scădere cu 18 persoane față de luna anterioară.

Din totalul șomerilor, 1.518 au fost șomeri indemnizați, iar 3.954 neindemnizați.

Pe medii de rezidență, situația se prezintă astfel: 1.660 șomeri provin din mediul urban și 3.812 din mediul rural.

Cei mai mulți șomeri aveau vârste cuprinse între 40-49 de ani (25%), iar cei mai puțini între 25–29 de ani (6%).

În ceea ce privește nivelul de instruire:

• 75% (4.092 persoane) dintre șomeri au studii gimnaziale sau primare;

• 20% (1.103 persoane) au studii liceale sau postliceale;

• 5% (277 persoane) au studii universitare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

19 august 2025 | Dezbatere publică pe tema parcărilor cu plată din Blaj: Sistemul ar urma să fie introdus din toamnă

Lucian Daramus

Publicat

acum 4 ore

în

12 august 2025

De

19 august 2025 | Dezbatere publică pe tema parcărilor cu plată din Blaj Marți, 19 august, de la ora 19:00, la Palatul Cultural Blaj, va avea loc o dezbatere publică despre parcările cu plată.   „Începând din această toamnă, municipiul Blaj va implementa un sistem de parcări publice cu plată, o măsură gândită pentru a susține […]

Citește mai mult

Curier Județean

Echipa Jandarmeriei Alba s-a mărit cu un tânăr ofițer: Cine este sublocotenentul Mihai Andi Paleu

Lucian Daramus

Publicat

acum 4 ore

în

12 august 2025

De

Echipa Jandarmeriei Alba s-a numit cu un tânăr ofițer Echipa Jandarmeriei Alba s-a mărit cu un tânăr ofițer, au anunțat, marți, 12 august 2025, reprezentanții instituției.  „Astăzi îi spunem bun venit sublocotenentului Paleu Mihai Andi, tânăr absolvent al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” promoția Mihai Viteazu 2025, care își începe cariera în cadrul unității […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între 2 mașini, pe Calea Moților, la Micești

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

12 august 2025

De

ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între 2 mașini Un accident rutier s-a produs, marți, 12 august 2025, în jurul orei 12.45, în Alba Iulia.  Citește și: UPDATE VIDEO | Accident GRAV în Șard: Minoră de 12 ani, care traversa neregulamentar, acroșată de o mașină condusă de un bărbat de 66 ani din Ighiu Este […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

Economistul Radu Georgescu: „În curând piața imobiliară din România va face implozie. Va urma o scădere a prețurilor de până la 50%”

Economistul Radu Georgescu: „În curând piața imobiliară din România va face implozie” „În curând piața imobiliară din România va face...
Actualitateacum 2 ore

Fostul premier Florin Cîțu: Dacă agențiile de rating erau pregătite să trimită România în “junk” cu un deficit oficial de 7%, ce vor face când la rectificare deficitul va trece de 8%?

Florin Cîțu: Dacă agențiile de rating erau pregătite să trimită România în “junk” cu un deficit oficial de 7%, ce...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 28 de minute

”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și spectacol cu foc. Invitat special, ”Domnul Dan”, de la Survivor România

”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și...
Ştirea zileiacum 2 ore

FOTO | Accident MORTAL în Aiud, cu un autoturism implicat: Un bărbat a DECEDAT după ce a intrat cu o dubă într-un gard

Accident MORTAL în Aiud, cu un autoturism implicat: Un bărbat a DECEDAT după ce a intrat cu o dubă într-un...

Curier Județean

Curier Județeanacum 58 de minute

Aproape 5.500 de șomeri în Alba la sfârșitul lunii iulie 2025: Majoritatea proveneau din mediul rural

Aproape 5.500 de șomeri în Alba la sfârșitul lunii iulie 2025. Cei mai mulți sunt din mediul rural La sfârșitul...
Curier Județeanacum 4 ore

19 august 2025 | Dezbatere publică pe tema parcărilor cu plată din Blaj: Sistemul ar urma să fie introdus din toamnă

19 august 2025 | Dezbatere publică pe tema parcărilor cu plată din Blaj Marți, 19 august, de la ora 19:00,...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”

Premierul Ilie Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese și să dea ”dovadă de...
Politică Administrațieacum o zi

Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi poarte numele

David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 13 ore

12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată

12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată Adunarea Generală...
Opinii - Comentariiacum 19 ore

Când urăm ”La mulți Ani de Sfânta Maria”, pe 15 august sau pe 8 septembrie?

Când urăm ”La mulți Ani de Sfânta Maria”, pe 15 august sau pe 8 septembrie? Se spune sau nu ”La...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea