Aproape 5.500 de șomeri în Alba la sfârșitul lunii iulie 2025: Majoritatea proveneau din mediul rural

Aproape 5.500 de șomeri în Alba la sfârșitul lunii iulie 2025. Cei mai mulți sunt din mediul rural

La sfârșitul lunii iulie 2025 rata șomajului înregistrat la nivelul AJOFM Alba a fost de 3,56%, cu 0,01% mai mică decât cea din luna anterioară.

Numărul total de șomeri înregistrați la finele lunii iulie 2025 a fost de 5.472 persoane, dintre care 2.683 femei, în scădere cu 18 persoane față de luna anterioară.

Din totalul șomerilor, 1.518 au fost șomeri indemnizați, iar 3.954 neindemnizați.

Pe medii de rezidență, situația se prezintă astfel: 1.660 șomeri provin din mediul urban și 3.812 din mediul rural.

Cei mai mulți șomeri aveau vârste cuprinse între 40-49 de ani (25%), iar cei mai puțini între 25–29 de ani (6%).

În ceea ce privește nivelul de instruire:

• 75% (4.092 persoane) dintre șomeri au studii gimnaziale sau primare;

• 20% (1.103 persoane) au studii liceale sau postliceale;

• 5% (277 persoane) au studii universitare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI