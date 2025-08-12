Aproape 5.500 de șomeri în Alba la sfârșitul lunii iulie 2025: Majoritatea proveneau din mediul rural
Aproape 5.500 de șomeri în Alba la sfârșitul lunii iulie 2025. Cei mai mulți sunt din mediul rural
La sfârșitul lunii iulie 2025 rata șomajului înregistrat la nivelul AJOFM Alba a fost de 3,56%, cu 0,01% mai mică decât cea din luna anterioară.
Citește și: LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 august 2025: 465 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Numărul total de șomeri înregistrați la finele lunii iulie 2025 a fost de 5.472 persoane, dintre care 2.683 femei, în scădere cu 18 persoane față de luna anterioară.
Din totalul șomerilor, 1.518 au fost șomeri indemnizați, iar 3.954 neindemnizați.
Pe medii de rezidență, situația se prezintă astfel: 1.660 șomeri provin din mediul urban și 3.812 din mediul rural.
Cei mai mulți șomeri aveau vârste cuprinse între 40-49 de ani (25%), iar cei mai puțini între 25–29 de ani (6%).
În ceea ce privește nivelul de instruire:
• 75% (4.092 persoane) dintre șomeri au studii gimnaziale sau primare;
• 20% (1.103 persoane) au studii liceale sau postliceale;
• 5% (277 persoane) au studii universitare.
Aproape 5.500 de șomeri în Alba la sfârșitul lunii iulie 2025: Majoritatea proveneau din mediul rural
