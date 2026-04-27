Aproape 3 milioane de euro pentru reabilitarea termică, modernizarea și extinderea sediului Judecătoriei Aiud: În ce vor consta lucrările
Tribunalul Alba a lansat, vineri, 24 aprilie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor de reabilitare termică, modernizare și extindere de la sediul Judecătoriei Aiud.
Valoarea totală estimată a contractului propus este de 13.343.786 de lei (echivalentul peste 2,6 milioane de euro), fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 11 mai 2026.
Proiectul de modernizare a sediului Judecătoriei Aiud este unul complex, care combină lucrări de consolidare structurală, restaurare arhitecturală și extindere funcțională, având ca scop aducerea clădirii la standarde moderne fără a-i afecta valoarea istorică.
Clădirea, construită în jurul anului 1919, în stil neoclasic, este considerată un reper arhitectural al municipiului Aiud.
Tipurile de lucrări prevăzute
1. Consolidare structurală
*Introducerea unei structuri metalice noi pentru creșterea rezistenței clădirii
*Păstrarea aspectului exterior original (intervenții discrete)
2. Reabilitare și eficiență energetică
*Izolare termică interioară cu materiale minerale
*Izolare la nivelul planșeului cu vată bazaltică
*Modernizarea instalațiilor (inclusiv electrice)
3. Modernizare interioară
*Înlocuirea completă a finisajelor (pereți, pardoseli, tavane)
*Utilizarea unor materiale moderne, dar compatibile cu stilul clădirii: parchet din lemn masiv, mozaic venețian, plafoane casetate pentru integrarea instalațiilor
4. Restaurare fațade
*Curățarea elementelor ceramice prin sablare
*Menținerea caracterului istoric și a detaliilor arhitecturale
5. Extinderea clădirii
*Construirea unui corp nou, independent, pe latura nord-estică
*Destinat funcțiunilor auxiliare (spații administrative, suport)
*Design armonizat cu clădirea existentă
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Ioan Vintilă, elev al Colegiului Național „IMC” Blaj, PREMIU SPECIAL la Olimpiada Națională de Religie – Cultul Ortodox 2026
Ioan Vintilă, elev al Colegiului Național „IMC” Blaj, PREMIU SPECIAL la Olimpiada Națională de Religie – Cultul Ortodox 2026 Elevul Ioan Vintilă, din clasa a VIII-a A la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, a obținut Premiul Special la Olimpiada Națională de Religie – Cultul ortodox 2026. „Sub îndrumarea atentă și dedicată a doamnei profesor […]
Sportivii din Alba și antrenorii care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive interne și internaționale, premiați de Consiliul Județean. Câți bani vor primi și care sunt categoriile premiate
Sportivii din Alba și antrenorii care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive interne și internaționale, premiați de Consiliul Județean. Câți bani vor primi și care sunt categoriile premiate Sportivii din Alba și antrenorii care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive interne și internaționale oficiale vor fi premiați de Consiliul Județean Alba. Consiliul Județean […]
FOTO | Elevii Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia, premiați la Festivalul–Concurs Interjudețean „Adriana Popa” 2026, de la Sibiu
Elevii Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia, premiați la Festivalul–Concurs Interjudețean „Adriana Popa” 2026, de la Sibiu Sâmbătă, 25 aprilie 2026, 6 echipe de elevi ai Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia au participat la Festivalul–Concurs Interjudețean „Adriana Popa”, organizat de Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu. Elevii au prezentat proiecte (portofolii) în cadrul următoarelor secțiuni: Design vestimentar – […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Avertisment transmis de specialiști: Facturile vechi, copiile de acte sau fișierele salvate pe telefoane, laptopuri ori alte dispozitive pot fi exploatate
Avertisment transmis de specialiști: Facturile vechi, copiile de acte sau fișierele salvate pe telefoane, laptopuri ori alte dispozitive pot fi...
Cum va fi vremea în Transilvania de 1 Mai 2026: Temperaturile coboară la 10-12 grade, apoi cresc treptat. Anuțul făcut de meteorologii ANM
Cum va fi vremea în Transilvania de 1 Mai 2026: Temperaturile coboară la 10-12 grade, apoi cresc treptat. Anuțul făcut...
Știrea Zilei
Vârstnic de 82 de ani, din Șona, ”țepuit” prin ”Metoda Accidentul”: Cum l-a convins un necunoscut să îi dea 22.000 lei
Vârstnic de 82 de ani, din Șona, ”țepuit” prin ”Metoda Accidentul”: Cum l-a convins un necunoscut să îi dea 22.000...
VIDEO | Răzvan Marian, un tânăr student la Calculatoare, din Alba Iulia, impresionează și în durele competiții de MMA: „Încerc să-mi asigur un echilibru, cultivând în paralel ambele pasiuni”
Răzvan Marian, un tânăr student la Calculatoare, din Alba Iulia, impresionează și în durele competiții de MMA: „Încerc să-mi asigur...
Curier Județean
FOTO | Ioan Vintilă, elev al Colegiului Național „IMC” Blaj, PREMIU SPECIAL la Olimpiada Națională de Religie – Cultul Ortodox 2026
Ioan Vintilă, elev al Colegiului Național „IMC” Blaj, PREMIU SPECIAL la Olimpiada Națională de Religie – Cultul Ortodox 2026 Elevul...
Aproape 3 milioane de euro pentru reabilitarea termică, modernizarea și extinderea sediului Judecătoriei Aiud: În ce vor consta lucrările
Aproape 3 milioane de euro pentru reabilitarea termică, modernizarea și extinderea sediului Judecătoriei Aiud: În ce vor consta lucrările Tribunalul...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Țineți minte: viitor de AUR țara noastră n-are! La fel cum nu are nici de PSD!
Marius Hațegan: Țineți minte: viitor de AUR țara noastră n-are! La fel cum nu are nici de PSD! Cum vi...
Peste 1,8 milioane de lei pentru extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră pe o stradă din cartierul Arex din Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul
Peste 1,8 milioane de lei pentru extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră pe o stradă din cartierul Arex...
Opinii Comentarii
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale La data de 26 aprilie, în fiecare an,...
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986 În urmă...