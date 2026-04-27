Aproape 3 milioane de euro pentru reabilitarea termică, modernizarea și extinderea sediului Judecătoriei Aiud: În ce vor consta lucrările

Tribunalul Alba a lansat, vineri, 24 aprilie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor de reabilitare termică, modernizare și extindere de la sediul Judecătoriei Aiud.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 13.343.786 de lei (echivalentul peste 2,6 milioane de euro), fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 11 mai 2026.

Proiectul de modernizare a sediului Judecătoriei Aiud este unul complex, care combină lucrări de consolidare structurală, restaurare arhitecturală și extindere funcțională, având ca scop aducerea clădirii la standarde moderne fără a-i afecta valoarea istorică.

Clădirea, construită în jurul anului 1919, în stil neoclasic, este considerată un reper arhitectural al municipiului Aiud.

Tipurile de lucrări prevăzute

1. Consolidare structurală

*Introducerea unei structuri metalice noi pentru creșterea rezistenței clădirii

*Păstrarea aspectului exterior original (intervenții discrete)

2. Reabilitare și eficiență energetică

*Izolare termică interioară cu materiale minerale

*Izolare la nivelul planșeului cu vată bazaltică

*Modernizarea instalațiilor (inclusiv electrice)

3. Modernizare interioară

*Înlocuirea completă a finisajelor (pereți, pardoseli, tavane)

*Utilizarea unor materiale moderne, dar compatibile cu stilul clădirii: parchet din lemn masiv, mozaic venețian, plafoane casetate pentru integrarea instalațiilor

4. Restaurare fațade

*Curățarea elementelor ceramice prin sablare

*Menținerea caracterului istoric și a detaliilor arhitecturale

5. Extinderea clădirii

*Construirea unui corp nou, independent, pe latura nord-estică

*Destinat funcțiunilor auxiliare (spații administrative, suport)

*Design armonizat cu clădirea existentă

