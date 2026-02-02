Actualitate

Aproape 200 de incendii, majoritatea la locuințe, în România, în doar 3 zile: „Siguranța NU este opțională”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 26 de minute

în

De

Aproape 200 de incendii, majoritatea la locuințe, în România, în doar 3 zile

În zilele de vineri, sâmbătă și duminică, pompierii au gestionat peste 4.200 de misiuni. Intervențiile au vizat, în principal, acordarea măsurilor de prim ajutor de către echipajele SMURD, care au asistat medical mai bine de 3.500 de persoane aflate în dificultate, a transmis, luni, 2 februarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

„Totodată, în ultimele trei zile, pompierii au intervenit la aproape 200 de incendii la nivel național, cele mai multe dintre acestea fiind produse la locuințe. Din păcate, incendiile izbucnite în acest context continuă să fie cele mai periculoase, fiind frecvent soldate cu victime și pagube materiale semnificative.

Pe fondul avertizărilor meteorologice care anunță vreme severă, cu temperaturi foarte scăzute și viscol, mijloacele de încălzire sunt utilizate mai intens, în special în zonele rurale. Totuși, siguranța NU este opțională. Incendiile nu țin cont de loc sau de moment, iar ideea că „mie nu mi se poate întâmpla” poate avea consecințe grave.

Pentru a preveni tragediile, este esențial ca sobele și coșurile de fum să fie curățate și verificate periodic, focul să nu fie lăsat nesupravegheat sau aprins pe timpul nopții, iar mijloacele de încălzire improvizate sau cu defecțiuni să nu fie utilizate. De asemenea, suprasolicitarea instalațiilor electrice reprezintă un risc major și poate duce la producerea unor incidente grave.

Rămâneți vigilenți și urmați recomandările autorităților pentru evitarea situațiilor care să vă pună viața în pericol.

Pentru mai multe informații despre modul de comportare în situații de urgență, accesați platforma fiipregătit.ro și descărcați aplicația DSU pe telefonul mobil”, se arată într-un comunicat al Serviciului Informare și Relații Publice din cadrul IGSU.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Călin Georgescu cere „în numele poporului român” desecretizarea documentelor legate de anularea alegerilor: „Eu nu cedez, nu vreau să-l supăr pe Dumnezeu, prefer o zi de lup decât o viață de jigodie”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

2 februarie 2026

De

Călin Georgescu cere „în numele poporului român” desecretizarea documentelor legate de anularea alegerilor Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a cerut desecretizarea documentelor legate de anularea alegerilor de la sfârșitul anului 2024.  Călin Georgescu a precizat că se referă la toate documentele apărute din noiembrie 2024, inclusiv discuțiile din CSAT, și CCR și notele […]

Citește mai mult

Actualitate

2 februarie 2026 | Aproape 100 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

2 februarie 2026

De

2 februarie 2026 | Aproape 100 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 94 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, a transmis Salvamont România în dimineața zilei […]

Citește mai mult

Actualitate

Reguli noi pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii. CNAS va elimina plafonul dat clinicilor private

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

2 februarie 2026

De

Reguli noi pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii. CNAS va elimina plafonul dat clinicilor private Bolnavii din România vor avea acces la analizele decontate de stat pe tot parcusrsul lunii, nu doar câteva zile ca până acum. Practic, Casa de Asigurări de Sănătate va elimina plafonul acordat clinicilor private. […]

Citește mai mult