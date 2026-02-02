Aproape 200 de incendii, majoritatea la locuințe, în România, în doar 3 zile: „Siguranța NU este opțională”

Aproape 200 de incendii, majoritatea la locuințe, în România, în doar 3 zile

În zilele de vineri, sâmbătă și duminică, pompierii au gestionat peste 4.200 de misiuni. Intervențiile au vizat, în principal, acordarea măsurilor de prim ajutor de către echipajele SMURD, care au asistat medical mai bine de 3.500 de persoane aflate în dificultate, a transmis, luni, 2 februarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

„Totodată, în ultimele trei zile, pompierii au intervenit la aproape 200 de incendii la nivel național, cele mai multe dintre acestea fiind produse la locuințe. Din păcate, incendiile izbucnite în acest context continuă să fie cele mai periculoase, fiind frecvent soldate cu victime și pagube materiale semnificative.

Pe fondul avertizărilor meteorologice care anunță vreme severă, cu temperaturi foarte scăzute și viscol, mijloacele de încălzire sunt utilizate mai intens, în special în zonele rurale. Totuși, siguranța NU este opțională. Incendiile nu țin cont de loc sau de moment, iar ideea că „mie nu mi se poate întâmpla” poate avea consecințe grave.

Pentru a preveni tragediile, este esențial ca sobele și coșurile de fum să fie curățate și verificate periodic, focul să nu fie lăsat nesupravegheat sau aprins pe timpul nopții, iar mijloacele de încălzire improvizate sau cu defecțiuni să nu fie utilizate. De asemenea, suprasolicitarea instalațiilor electrice reprezintă un risc major și poate duce la producerea unor incidente grave.

Rămâneți vigilenți și urmați recomandările autorităților pentru evitarea situațiilor care să vă pună viața în pericol.

Pentru mai multe informații despre modul de comportare în situații de urgență, accesați platforma fiipregătit.ro și descărcați aplicația DSU pe telefonul mobil”, se arată într-un comunicat al Serviciului Informare și Relații Publice din cadrul IGSU.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI