Aplicație pentru managementul parcărilor publice de reședință din Alba Iulia: Achiziție în derulare

Aplicație pentru managementul parcărilor publice de reședință din Alba Iulia

Primăria Alba Iulia a demarat procedura de achiziție directă a unui sistem informatic (aplicație) pentru managementul parcărilor publice de reședință din municipiu.

Valoarea estimată a achiziției este de 254.000 de lei, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 24 octombrie 2025.

Sistemul sofware trebuie să permite minimum următoarele funcționalități:

– evidența locurilor de parcare (vizualizare disponibilitate locuri pe baza unui cod de culori a stării locurilor de parcare, abonamente, tipuri de abonamente;

– layere particulare specifice abonamentului parcării;

– emitere și gestionare abonamente electronice și fizice;

– gestionare zone geografice (delimitări pe parcări/baterii);

– plată online și fizic;

– gestionarea listelor de așteptare;

– rezervări locuri de parcare;

– notificarea prin mail/SMS cu 30 zile înainte de expirarea locului de parcare;

– raportare și monitorizare pentru administrație (rapoarte statistice, financiar-contabile, istorice);

– integrări cu Sistemul Informatic al Primăriei (după caz și conform legislației privind schimbul de date);

– funcționalități pentru operare: emitere documente (factură, dovadă plată, etc), notificări (email sau sms, după caz), etc.

DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

*servicii de configurare, implementare, instruire platformă – 6 luni;

*serviciul de chirie software inclusiv găzduire pe structura furnizorului sau cloud securizat, suport tehnic și mentenanță inclusă – 12 luni după perioada de implementare

DOMENIUL DE APLICARE

Sistemul va fi utilizat de:

*serviciul Contracte Patrimoniu (administratorul parcărilor);

*serviciul Informatică (administrare dacă este cazul);

*Poliția Locală;

*cetățeni (interfață web pentru solicitare/achiziție abonamente, plata parcărilor).

CERINȚE FUNCȚIONALE MINIMALE

Gestionare utilizatori și roluri

– multi-level access: Administrator municipal, operator parcări, operator informatică. Inspector poliție locală, utilizator (cetățean).

Evidența locurilor si abonamentelor

– evidența locurilor de parcare (rezidențiale, pentru persoane cu dizabilități, parcări aprovizionare, etc.);

– modelarea parcărilor pe straturi: parcare, baterie, loc individual (nr. loc); Geolocalizarea locurilor pe hartă (integrare cu GIS/M2N);

– administrarea cererilor pentru abonamente de parcare rezidențială, inclusiv listă așteptare;

– atribuirea și gestionarea abonamentelor;

– istoric al utilizării locurilor de parcare.

Interfață pentru cetățeni

– portal web;

– vizualizarea locurilor disponibile în timp real;

– vizualizarea listelor de așteptare;

– posibilitatea de plată online;

– posibilitatea de depunere a cererilor online pentru abonamente;

– notificări (după caz, SMS, e-mail) pentru expirarea abonamentelor

Interfață pentru administrație

– dashboard de monitorizare (număr locuri ocupate/libere, încasări, contracte active);

– generare rapoarte și statistici (financiare, operaționale, utilizare);

– exporturi standard (CSV, XLSX, PDF) (după caz);

– drepturi de acces diferențiate pentru utilizatori (operator, inspector, administrator);

Plăți si facturare

– emitere facturi/chitanțe/dovadă încasare, integrare cu sistemul financiar al Primăriei; Modul de plată online și fizic;

– gestionare tarife: abonament anual persoane fizică/persoană juridică, scutiri conform regulamentului.

Integrare

– integrare cu sisteme GIS/M2N și hărți digitale;

– API pentru schimb de date cu alte sisteme ale autorității publice (taxe și impozite locale, poliția locală);

Securitate și conformitate

– respectarea cerințelor GDPR (protecția datelor cu caracter personal);

– autentificare securizată;

– jumalizare acțiuni utilizatori.

