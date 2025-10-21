Aplicație pentru managementul parcărilor publice de reședință din Alba Iulia: Achiziție în derulare
Primăria Alba Iulia a demarat procedura de achiziție directă a unui sistem informatic (aplicație) pentru managementul parcărilor publice de reședință din municipiu.
Valoarea estimată a achiziției este de 254.000 de lei, fără TVA.
Data limită pentru depunerea ofertelor este 24 octombrie 2025.
Sistemul sofware trebuie să permite minimum următoarele funcționalități:
– evidența locurilor de parcare (vizualizare disponibilitate locuri pe baza unui cod de culori a stării locurilor de parcare, abonamente, tipuri de abonamente;
– layere particulare specifice abonamentului parcării;
– emitere și gestionare abonamente electronice și fizice;
– gestionare zone geografice (delimitări pe parcări/baterii);
– plată online și fizic;
– gestionarea listelor de așteptare;
– rezervări locuri de parcare;
– notificarea prin mail/SMS cu 30 zile înainte de expirarea locului de parcare;
– raportare și monitorizare pentru administrație (rapoarte statistice, financiar-contabile, istorice);
– integrări cu Sistemul Informatic al Primăriei (după caz și conform legislației privind schimbul de date);
– funcționalități pentru operare: emitere documente (factură, dovadă plată, etc), notificări (email sau sms, după caz), etc.
DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE
*servicii de configurare, implementare, instruire platformă – 6 luni;
*serviciul de chirie software inclusiv găzduire pe structura furnizorului sau cloud securizat, suport tehnic și mentenanță inclusă – 12 luni după perioada de implementare
DOMENIUL DE APLICARE
Sistemul va fi utilizat de:
*serviciul Contracte Patrimoniu (administratorul parcărilor);
*serviciul Informatică (administrare dacă este cazul);
*Poliția Locală;
*cetățeni (interfață web pentru solicitare/achiziție abonamente, plata parcărilor).
CERINȚE FUNCȚIONALE MINIMALE
Gestionare utilizatori și roluri
– multi-level access: Administrator municipal, operator parcări, operator informatică. Inspector poliție locală, utilizator (cetățean).
Evidența locurilor si abonamentelor
– evidența locurilor de parcare (rezidențiale, pentru persoane cu dizabilități, parcări aprovizionare, etc.);
– modelarea parcărilor pe straturi: parcare, baterie, loc individual (nr. loc); Geolocalizarea locurilor pe hartă (integrare cu GIS/M2N);
– administrarea cererilor pentru abonamente de parcare rezidențială, inclusiv listă așteptare;
– atribuirea și gestionarea abonamentelor;
– istoric al utilizării locurilor de parcare.
Interfață pentru cetățeni
– portal web;
– vizualizarea locurilor disponibile în timp real;
– vizualizarea listelor de așteptare;
– posibilitatea de plată online;
– posibilitatea de depunere a cererilor online pentru abonamente;
– notificări (după caz, SMS, e-mail) pentru expirarea abonamentelor
Interfață pentru administrație
– dashboard de monitorizare (număr locuri ocupate/libere, încasări, contracte active);
– generare rapoarte și statistici (financiare, operaționale, utilizare);
– exporturi standard (CSV, XLSX, PDF) (după caz);
– drepturi de acces diferențiate pentru utilizatori (operator, inspector, administrator);
Plăți si facturare
– emitere facturi/chitanțe/dovadă încasare, integrare cu sistemul financiar al Primăriei; Modul de plată online și fizic;
– gestionare tarife: abonament anual persoane fizică/persoană juridică, scutiri conform regulamentului.
Integrare
– integrare cu sisteme GIS/M2N și hărți digitale;
– API pentru schimb de date cu alte sisteme ale autorității publice (taxe și impozite locale, poliția locală);
Securitate și conformitate
– respectarea cerințelor GDPR (protecția datelor cu caracter personal);
– autentificare securizată;
– jumalizare acțiuni utilizatori.
