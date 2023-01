APEL UMANITAR: O fetiță din Alba, diagnosticată cu 3 boli grave, are nevoie de ajutor financiar pentru a merge la o clinică în Barcelona

Cristina Petruțiu, o artistă din Alba Iulia, a câștigat în luna decembrie a anului trecut Premiul II în cadrul Expoziției Naționale de Acuarelă organizată de IWS Romania, cu lucrarea „Dimineața în pădure”, o acuarelă pe hârtie de bumbac. Vă prezentăm mai jos un interviu despre opera și pasiunea ei.

– Aș putea spune că pentru tine Moş Crăciun a fost darnic anul trecut. Ți-a adus un premiu important pentru un artist, mai ales pentru unul amator. Despre ce este vorba?

– Da, Moș Crăciun a venit cu Premiul II în cadrul Expoziției Naționale de Acuarelă organizată de IWS Romania (Asociația Pictorilor Acuareliști), parte din Societatea Internațională de Acuarelă (GLOBE ART NETWORK IWS). La această expoziție am participat cu lucrarea „Dimineața în pădure”, acuarelă pe hârtie de bumbac având dimensiunea de 30×50 cm. Vernisajul expoziției va avea loc în data de 23 ianuarie 2023, la orele 18.00, în incinta magazinului ProfiArt din Park Lake Mall, București. IWS Romania este una dintre „ramurile” IWS fondată în 2012 în Canada. Este, de fapt, o platformă care își propune să strângă legăturile dintre artiștii acuareliști amatori sau profesioniști și să promoveze munca acestora. De exemplu, anul trecut IWS a organziat 4 mari festivaluri de pictură în acuarelă: în Spania la Segovia, Toledo și Avila, la Novosibirsk în Rusia și, mai aproape de noi, la Plovdiv și Varna, în Bulgaria.

– Este primul tău premiu?

– Școlile populare de artă din țară organizează diferite concursuri de pictură și grafică la care pot participa studenții acestora. Anul acesta am obținut câteva premii, reprezentând Școala de Arte și Meșteșuguri Alba Iulia, cum ar fi Premiul I la Concursul național de pictură „Lucian Grigorescu” Constanța, Premiul II la Concursul național de pictură și grafică Sibiu, Menţiune la Concursul național de pictură și grafică „Vespasian Lungu” Brăila.

– Ce alte prezențe în viața artistică ai avut?

– În luna mai a anului 2022 am avut prima expoziție individuală de pictură – „Începuturi” – în colaborare cu Centrul de Cultura „Augustin Bena” în cadrul Muzeului Naţional al Unirii. Evenimentul a fost organizat împreună și sub îndrumarea profesoarei Ioana Raica, iar vernisajul a fost un succes din toate punctele de vedere. Am avut foarte mari emoții fiind prima expoziție personală și prima ieșire în public cu lucrările mele. La vernisaj au venit mulți prieteni, cunoscuți și necunoscuți. Am expus peste 30 de lucrări, abordând peisaje urbane, locuri desprinse din natură, flori. M-am bucurat să văd că lucrările mele au fost foarte bine primite de către publicul prezent.

Iar apoi, în luna iunie am fost invitată să expun în cadrul festivalului de poezie „Alba Iulia Stand-Up Poetry”. Atmosfera a fost foarte frumoasă, iar eu m-am simțit onorată să expun într-un asemenea cadru cu valenţe culturale înalte.

Pe lângă expozițiile personale, am mai expus și în câteva expoziții de grup din București, Cluj-Napoca, Craiova, alături de alți artiști din țară.

– Când ți-ai descoperit talentul artistic? Cum? L-ai dezvoltat mereu sau a fost ceva care te-a impulsionat la un moment dat?

– Până nu demult nu am fost conștientă de talentul pe care îl am. Acum 8 ani am început să decorez diferite obiecte sau sticle de vin, pe care le făceam cadou prietenilor mei. Apoi, într-o tabără de creație, mi-am descoperit pasiunea pentru mozaic, astfel am început să creez oglinzi decorate cu sticlă de Murano sau cu sticlă de vitraliu.

De felul meu sunt o fire foarte curioasă și am încercat tot felul de tehnici ce țin de partea creativa si așa am ajuns la pictură… Într-o zi, mi-am cumpărat o pictură pe numere pe care nu am avut răbdare să o finalizez, dar care m-a făcut să mă întreb cum ar fi dacă aș încerca să pictez singură. Acesta a fost primul meu pas într-ale picturii. În anul 2019 am prins curaj și m-am înscris la Școala de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, unde am urmat cursurile secțiilor de pictură, grafică și design ambiental. Am participat la tabere de acuarelă organizate de arh. Ovidiu Iovanel (acuarelist), unde mi-am însușit bazele tehnicii picturii în acuarelă. Pe lângă aceste tabere, am urmat cursuri online cu diverși maeștri internaționali.

– În ce direcții s-a dezvoltat acest talent? Acuarela este acum prioritară? Cum a devenit astfel?

– Pasiunea mea pentru mozaicuri s-a îmbinat foarte frumos cu tehnica Tiffany de realizare a vitraliilor, pe care am însușit-o la cursul susținut de Paul Nemeș în cadrul Academiei Doamnelor. Astfel s-a născut o frumoasă colaborare cu NEST – Atelierul de creație, unde realizăm vitralii, lămpi, mozaic din sticlă și piatră, oglinzi decorate cu sticlă de Murano, măsuțe și mese cu motive tradiționale și alte obiecte decorative.

Nu mi-am definit neapărat prioritățile, pentru că ambele domenii presupun creativitate și atunci foamea aceasta este hrănită. Dar acuarela este marea mea dragoste pentru că în acuarelă pot să mă exprim așa cum nu pot să mă exprim în alt fel. Iubesc acuarela pentru ca îmi oferă libertate, emoție, bucurie și se potrivește foarte bine cu personalitatea mea. Este și o provocare, fiind considerată cea mai grea tehnică de pictură, putând fi asemuită cu o pisică pe care încercăm să o dresăm.

– Ce planuri ai pentru anul care acum începe?

– Anul 2023 va fi dedicat în special studiului acuarelei. Voi urma câteva cursuri de tehnici în acuarelă cu pictori din țară și din străinătate, tabere de acuarelă. Calendarul expozițional din acest an este destul de plin. Voi participa la expoziții de grup în țară în diverse locații, iar pentru prima dată voi fi și eu prezentă cu o lucrare la cea mai mare expoziție internațională de acuarelă, „Fabriano in Acquarello”, ce se va desfășura în luna aprilie la Fabriano, Italia. Va fi un an foarte plin. Și… mai vedem ce ne rezervă viitorul…

– Unde îți pot vedea amatorii de artă lucrările?

– Amatorii de artă pot sa îmi găsească lucrările pe pagina de Facebook ”Art stories by Cristina Petrutiu” sau pe Instagram ”artstories_by_cristinapetrutiu”.

– Îți doresc succes!

A consemnat Anca DINICĂ