Ştirea zilei

Apel pentru DONARE DE SÂNGE pentru Daniel Oprița, un asistent medical de la Spitalul Municipal Aiud: ,,Donați pentru el, purtați-l în gândul și rugăciunea voastră. Să fie bine, să își revină”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Apel pentru DONARE DE SÂNGE pentru Daniel Oprița, un asistent medical de la Spitalul Municipal Aiud: ,,Donați pentru el, purtați-l în gândul și rugăciunea voastră. Să fie bine, să își revină”

Un apel de donare de sânge a fost lansat recent pe rețelele de socializare pentru Daniel Oprița, un asistent medical foarte îndrăgit și apreciat de pacienți și de comunitatea din care face parte. Bărbatul se află internat pe secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia și are nevoie urgent de sânge.

,,Scena folk a devenit tot mică în ultimul timp..să facem tot posibilul să nu îl lăsăm sa plece.. să nu îl lăsăm să se întâlnească prea curând cu Adi Mitescu.

Nu contează grupa de sânge pe care o aveți sau centrul/orașul în care donați, este necesar doar ca la donare să menționați următoarele: „DANIEL OPRITA, SPITALUL JUDEȚEAN ALBA IULIA, secția ATI”.

Dacă nu puteți ajuta personal donând sânge dați de veste mai departe, poate în lista voastră se găsesc persoane ce vor putea și dori să doneze sânge pentru viață!

Cât de fragilă e viața asta.. Un munte de curaj, de ambiție și de putere, mă bulversează rău starea sa.. Pe Daniel îl știu de ceva ani, pasiunea sa pentru muzică, devotamentul său față de pacienți (lucra în sistemul sanitar)…ar fi multe de spus însă tot ce sper e ca tot binele dăruit celorlalți să se întoarcă acum în favoarea sa, să câștige și această luptă pentru sine și să câștige ani mulți înainte.

Nu e omul căruia să îi placă să iasă în evidență, dar ACUM chiar are nevoie și sincer, abia aștept să citească postarea asta și celelalte ale altor prieteni. Să ne „certe” pentru cele scrise…nu e omul care să ceară ajutor pentru sine, dar o facem noi pentru el și sper să ne poată certa pentru asta cât mai curând.

Dar pentru a reuși să câștige această luptă are nevoie de sprijinul tuturor. Are nevoie de sânge.

Donați sânge pentru el și purtați-l în gândul și rugăciunea voastră. Să fie bine. Să își revină”, a transmis un apropiat pe Facebook.

